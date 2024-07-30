"Мое сердце наполнено любовью". Экс-жена Узелкова заговорила о свадьбе

Недавно экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская, спровоцировала слухи о возможной свадьбе, показавшись в платье невесты. Звезда ответила, свободно ли ее сердце сейчас и действительно ли она снова идет под венец.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бывшей избранницы спортсмена.

Так, отвечая на вопросы фанатов, ведущая шоу "Зважені та щасливі" призналась, что пока не нашла свою вторую половинку.

Относительно слухов о замужестве говорит, что пока менять статус она не собирается, но не исключает возможности второго брака в будущем.

"Мое сердце свободно, но наполнено любовью к близким и родным людям… Замуж не планирую выходить, но время покажет, что там меня ждет впереди", - написала Марина.

Марина Боржемская ответила, свободно ли ее сердце (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Фоловеры также поинтересовались у Боржемской, что привлекает ее в мужчинах.

"Мне нравятся умные мужчины, эмпатичные, с чувством юмора, человечные, уверенные в себе, ответственные и решительные", - ответила звездная тренер.

Боржемская ответила на вопросы фанатов (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Напомним, что Узелков и Боржемска развелись в 2018 году после 22 лет совместной жизни.

Долгое время они не раскрывали причину разрыва, и только шесть лет спустя Марина призналась, что в браке с Вячеславом сталкивалась с психологическим насилием. Однако она не обвиняет бывшего мужа, считая, что могла прекратить токсические отношения в любой момент, но выбрала роль "жертвы".