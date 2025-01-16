Участницу Нацотбора заподозрили в плагиате. Появилась эмоциональная реакция Тины Кароль

Певица FIЇNKA, которая сейчас претендует на место 10 финалиста Нацотбора, спровоцировала нешуточные споры своей песней "Культура". Ирину Вихованець (настоящее имя артистки) даже заподозрили в плагиате.

На какую песню похож трек FIЇNKA и как на это отреагировала продюсер Нацотбора Тина Кароль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

FIЇNKA заподозрили в плагиате

Так, на днях сеть "взорвалась" сравнениями двух треков. Песню FIЇNKA начали "накладывать" на хит ROSALÍA и J Balvin - "Con Altura".

Преподавательница по вокалу Юлия Юрченко также обратила внимание на конкурсный трек Вихованець. Она разместила видео, на котором показала моменты из треков, которые могут вызвать определенные подозрения. Впрочем, прямо обвинять FIЇNKA в плагиате она не стала.

Трек FIЇNKA действительно быстро стал популярным, а самой артистке уже пророчат победу в голосовании за 10 финалиста Нацотбора. Впрочем, скандал вокруг песни может помешать певице.

Песня FIЇNKA "Культура"

ROSALÍA и J Balvin - "Con Altura"

Реакция Тины Кароль

Продюсер нынешнего Нацотбора не стала молчать. Кароль прокомментировала скандал и встала на защиту FIЇNKA.

"Я рада, что участники и их песни не оставляют равнодушными никого. Никакого сходства песен нет ни темпом, ни гармонией, ни ритмикой, ни содержанием! У Фиинки слово "хук" звучит как "культура", а у Росалии - "con altura" (что означает вести себя достойно). Этот упрек на сходство песен в комментариях (их немного, спасибо сознательным) не является компетентным. Благодарю за поддержку украинской культуры", - написала Тина.

Пост Тины Кароль (скриншот)

Но на этом ее заявление не закончилось. Звезда намекнула на то, что знает, кто мог устроить скандал и "запустить" обвинения в адрес FIЇNKA.

"Всем, кто в списке лонглиста или не прошел в него, ведите с честью борьбу, и судьба улыбнется вам. P.S. Я знаю кто, но пока наблюдаю", - резюмировала Кароль.