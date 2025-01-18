Фавориты Нацотбора затизерили конкурсную песню и поразили фанов: "Сердечко замерло!"

Группа Ziferblat, музыкантов которой считали фаворитами прошлогоднего Нацотбора, показала тизер конкурсной песни. Именно с ней артисты хотят представлять нашу страну на Евровидении-2025.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким был тизер и как на него отреагировали еврофаны.

Конкурсная песня Ziferblat получила название "Bird of Pray". Группа уже попала в 10-ку финалистов Нацотбора, а потому уже скоро покажет полную версию трека.

А сейчас они затизерили 10-секундный фрагмент песни и клипа. Уже понятно, что трек будет чувственным и атмосферным. Известно, что режиссером клипа выступил Илья Дуцик.

"В тизере - стильная эстетика и лаконичность, которая напоминает перелистывание страниц глянцевого журнала. Это еще одно доказательство того, как фирменно и современно может звучать новая волна украинской поп-музыки", - описали видео в команде группы.

Реакция сети

Под видео уже появилось немало комментариев. Фаны группы и Евровидения ждут полную версию и даже начали предсказывать музыкантам победу. Пользователи пишут: