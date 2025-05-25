Звезда NASA и Гарварда. Как украинец Юрий Гогоци перевернул представление мира о нанотехнологиях

Детство и образование

Юрий Гогоци родился 14 декабря 1961 года в Киеве. С юного возраста увлекался физикой, химией и естественными науками.

Его отец Георгий Гогоци тоже был научным деятелем, профессором механики твердого деформированного тела. Брат Юрия Алексей также пошел по той же тропе: стал материаловедом и механиком.

В 1984 году Юрий Гогоци получил диплом магистра по специальности инженера-исследователя, через два года стал кандидатом химических наук.

К слову в то время Юрий был самым молодым кандидатом химических наук Украины на кафедре физической химии, КПИ, ему было 25 лет. Хотя сначала он планировал поступать на химический факультет КНУ, однако провалился из-за дальтонизма.

В 1995 году получил научную степень доктора технических наук в Институте проблем материаловедения имени Францевича НАН Украины.

В 1990-х годах переехал в Германию, а затем - в США, где его научная карьера приобрела глобальный масштаб.

Юрий Гогоци работал преподавателем в ведущих университетах мира (фото: mrc.org.ua)

Как Гогоци стал лидером в нанотехнологиях

С момента переезда за границу Юрий работал в различных ведущих университетах мира в Германии, Японии, Норвегии и США.

Уже с начала 2000-х Юрий Гогоци начал сотрудничество с ведущими американскими научными учреждениями. Его исследования в сфере нанотрубок, углеродных материалов и электродов для суперконденсаторов быстро получили признание.

Прорыв произошел в 2011 году, когда вместе с командой Гогоци открыл новый класс двумерных материалов - MXenes. Эти материалы обладают уникальными свойствами: они легкие, сверхпроводящие, гибкие и пригодные для хранения энергии.

Именно MXenes сегодня считаются базовыми элементами новой волны нанотехнологий - от гибкой электроники до космических батарей.

Кроме того, Юрий основал новые научные направления:

коррозию конструкционной керамики

науку и технологию обработки поверхности давлением

синтез новых неорганических соединений и материалов методом селективной коррозии и экстракции

Профессор является изобретателем более 80 европейских и американских патентов, более 30 из которых лицензированы для индустрии.

В Стэнфордском списке 2% лучших исследователей в мире по всем научным дисциплинам Юрий Гогоци занял 53 место среди всех живых и умерших ученых.

Гогоци убежден, что наука должна служить человечеству. Сегодня его команда работает над уменьшением влияния батарей на окружающую среду, улучшением медицинских сенсоров и созданием материалов для более быстрого интернета.

Юрий работает в Дрексельском университете в Филадельфии, где возглавляет Институт наноматериалов. Также он является членом Национальной академии инженерии США, почетный профессор Токийского университета, лауреат десятков международных премий.

Команда ученого, а это около 40 человек из 11 стран, ежегодно получает 1,5 миллиона долларов на исследования.

Ученый является изобретателем более 80 патентов и входит до 2% лучших исследователей в мире (фото: news.sumdu.edu.ua)

Сотрудничество с NASA, Гарвардом и компаниями будущего

Исследования Гогоци активно используют в проектах NASA - для разработки аккумуляторов новой генерации, которые можно будет использовать в экстремальных условиях космоса.

Кроме того, MXenes стали объектом изучения в Гарвардском университете, MIT и Стэнфорде.

Он также сотрудничает с крупными корпорациями такими как Samsung, Tesla, Bosch, где его разработки интегрируют в продукты будущего.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Юрий Гогоци активно поддерживает украинских ученых: инициирует международные гранты, помогает с эвакуацией коллег и популяризирует украинскую науку на мировой арене.