Поддержали РФ и заявляли о травле в Украине: что стало с Данильцем и Моисеенко из дуэта "Кролики"
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко - участники украинского комического дуэта "Кролики", созданного еще в 1987 году. Артисты выступают на украинском и русском языках, однако после 2014 они не отказались от деятельности в РФ, и даже с началом полномасштабного вторжения их позиция не изменилась.
Что известно о звездах, как они выглядят и какими скандальными поступками отличились, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Дуэт "Кролики"
Данилец познакомился со своим будущим коллегой во время работы в "Укрконцерте", украинской гастрольно-концертной организации. В 1987 году артисты встретились с режиссером-постановщиком "Укрконцерта" Евгением Перебийносом, и тогда был создан их комический дуэт и "творческий тандем маленького юмористического театра", как отмечается в Википедии.
В 1991 году на экраны вышел номер "Кролики прилетели", съемки которого проходили в Москве. Шоу получило огромную популярность и принесло артистам большое признание. После этого Данилец и Моисеенко начали участвовать в многочисленных телепередачах и давать множество концертов.
Данилец, уроженец села Дмитровка на Черниговщине, несмотря на свое украинское происхождение, не спешил выступать на украинском. Интересно, что комизм его эпохального номера "Кролики" состоит именно в точном воспроизведении народной манеры разговора жителей Бахмачского района.
дуэт "Кролики" был создан в 1987 году (фото: instagram.com/vdanmos)
Скандалы, связанные с "Кроликами"
С 2010-х годов исполнители стали все чаще гастролировать по России, хотя продолжали жить в Украине. После агрессии РФ против Украины в 2014 году Данилец продолжал участвовать в развлекательных мероприятиях в стране-агрессоре и выступать на российском телевидении.
Поэтому артиста начали обвинять в сепаратизме, и в январе 2015 года активисты организаций "Правый сектор" и "Автомайдан" сорвали концерт "Кроликов", который должен был состояться в Трускавце.
В сети также упоминали выступление Данильца в телепередаче "Все свои" в начале 2011 года, еще задолго до событий в Донбассе, где артист комментировал языковой вопрос.
"А на каком украинском языке мы должны сегодня разговаривать в Украине? Какой у нас сейчас литературный язык, и где он? Сейчас украинский язык непонятен, потому что как такового литературного языка нет. Сейчас идет влияние с львовским, извините, поносом. А чо нельзя с черниговским, с днепропетровским, сумским? Нет у нас культуры, потому и языка нет", - заявлял Данилец.
Артисты отличились рядом скандальных заявлений и поступков (фото: instagram.com/vdanmos)
В 2016 году Моисеенко и Данилец вместе с еще одной предательницей-украинкой, Наташей Королевой, появились в образах стюардессы и пилотов и исполнили сатирическую песню, которая высмеивала запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Украину, введенный Кабмином в октябре 2015 года. Некоторые СМИ назвали это выступление "откровенно антиукраинским" и "пропагандистским".
В начале 2016 года на сайте Администрации Президента Украины появилось несколько петиций с требованием лишить Данильца и Моисеенко звания "Народный артист Украины" из-за их пророссийских взглядов.
Данилец и Моисеенко заявляли о травле в Украине (фото: instagram.com/vdanmos)
В начале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, "Кролики" заявляли о травле в Украине во время интервью российской программе "Судьба человека", посвященной 35-летию их деятельности.
"Нас там подмонтировали, как мы сидим и аплодируем. И вот началась травля в Украине. Мол, мы снимаемся в программе страны-агрессора. В связи с этим нам сорвали два сольных концерта в Трускавце. Билеты были проданы. Люди приходили, а другие стояли с "коктейлями Молотова" и не пускали их", - говорили звезды, имея в виду концерт "Новогодний парад звезд", на котором российские вокалисты исполняли песню о санкциях против Украины.
Кроме того, дуэт высказывался и по поводу президентства Владимира Зеленского:
"Он всегда выступал за счастье и радость, критиковал нелюбимых политиков. Когда все это случилось, было больно. Не только для нас, как для артистов, а для всего народа".
Также "Кролики" высказывались о Зеленском (фото: instagram.com/vdanmos)
Где сейчас Данилец и Моисеенко
В конце 2022 года стало известно, что, несмотря на антиукраинские взгляды, Данилец и Моисеенко продолжают жить в Киеве . Актер Виктор Андриенко подтвердил это в одном из своих интервью.
В апреле прошлого года их концерты в США отменили благодаря действиям украинских активистов. Последний концерт "Кроликов" в Украине состоялся в ноябре 2015 года в Чернигове, после чего на родине они больше не выступали.
Оба артиста также оказались в базе сайта "Миротворец" из-за предложения провести телемост между РФ и Украиной в 2019 году, что могло повлечь легализацию российского пропагандистского контента в украинских медиа. С 2014 года Данилец и Моисеенко незаконно посещали оккупированный Крым.
Артисты практически исчезли из публичного пространства, однако в сети говорят, что они продолжают проживать в Киеве, несмотря на свою позицию (фото: instagram.com/vdanmos)
Соцсети артистов
За страницей артистов в Instagram следят около 3 тысяч пользователей, но на данный момент она неактивна. Крайняя публикация датируется февралем 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения.
Мы писали, что Данилец и Моисеенко, поддержавшие войну в Украине, пришли на похороны Нины Матвиенко, которая ушла из жизни в октябре прошлого года.
Также вспомните, как выглядит певец-волонтер Андрей Залиско, который вместе с Юликом дает благотворительные концерты за границей.
Для написания материала были использованы источники: информация об артистах со страницы Википедия, их страница в Instagram, комментарии звезд для программы "Судьбачеловека", интервью Виктора Андриенко Rostyslove Production.