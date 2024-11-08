Поддержали РФ и заявляли о травле в Украине: что стало с Данильцем и Моисеенко из дуэта "Кролики"

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко - участники украинского комического дуэта "Кролики", созданного еще в 1987 году. Артисты выступают на украинском и русском языках, однако после 2014 они не отказались от деятельности в РФ, и даже с началом полномасштабного вторжения их позиция не изменилась.

Что известно о звездах, как они выглядят и какими скандальными поступками отличились, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Дуэт "Кролики"

Данилец познакомился со своим будущим коллегой во время работы в "Укрконцерте", украинской гастрольно-концертной организации. В 1987 году артисты встретились с режиссером-постановщиком "Укрконцерта" Евгением Перебийносом, и тогда был создан их комический дуэт и "творческий тандем маленького юмористического театра", как отмечается в Википедии.

В 1991 году на экраны вышел номер "Кролики прилетели", съемки которого проходили в Москве. Шоу получило огромную популярность и принесло артистам большое признание. После этого Данилец и Моисеенко начали участвовать в многочисленных телепередачах и давать множество концертов.

Данилец, уроженец села Дмитровка на Черниговщине, несмотря на свое украинское происхождение, не спешил выступать на украинском. Интересно, что комизм его эпохального номера "Кролики" состоит именно в точном воспроизведении народной манеры разговора жителей Бахмачского района.

дуэт "Кролики" был создан в 1987 году (фото: instagram.com/vdanmos)

Скандалы, связанные с "Кроликами"

С 2010-х годов исполнители стали все чаще гастролировать по России, хотя продолжали жить в Украине. После агрессии РФ против Украины в 2014 году Данилец продолжал участвовать в развлекательных мероприятиях в стране-агрессоре и выступать на российском телевидении.

Поэтому артиста начали обвинять в сепаратизме, и в январе 2015 года активисты организаций "Правый сектор" и "Автомайдан" сорвали концерт "Кроликов", который должен был состояться в Трускавце.

В сети также упоминали выступление Данильца в телепередаче "Все свои" в начале 2011 года, еще задолго до событий в Донбассе, где артист комментировал языковой вопрос.

"А на каком украинском языке мы должны сегодня разговаривать в Украине? Какой у нас сейчас литературный язык, и где он? Сейчас украинский язык непонятен, потому что как такового литературного языка нет. Сейчас идет влияние с львовским, извините, поносом. А чо нельзя с черниговским, с днепропетровским, сумским? Нет у нас культуры, потому и языка нет", - заявлял Данилец.

Артисты отличились рядом скандальных заявлений и поступков (фото: instagram.com/vdanmos)

В 2016 году Моисеенко и Данилец вместе с еще одной предательницей-украинкой, Наташей Королевой, появились в образах стюардессы и пилотов и исполнили сатирическую песню, которая высмеивала запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Украину, введенный Кабмином в октябре 2015 года. Некоторые СМИ назвали это выступление "откровенно антиукраинским" и "пропагандистским".

В начале 2016 года на сайте Администрации Президента Украины появилось несколько петиций с требованием лишить Данильца и Моисеенко звания "Народный артист Украины" из-за их пророссийских взглядов.

Данилец и Моисеенко заявляли о травле в Украине (фото: instagram.com/vdanmos)

В начале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, "Кролики" заявляли о травле в Украине во время интервью российской программе "Судьба человека", посвященной 35-летию их деятельности.

"Нас там подмонтировали, как мы сидим и аплодируем. И вот началась травля в Украине. Мол, мы снимаемся в программе страны-агрессора. В связи с этим нам сорвали два сольных концерта в Трускавце. Билеты были проданы. Люди приходили, а другие стояли с "коктейлями Молотова" и не пускали их", - говорили звезды, имея в виду концерт "Новогодний парад звезд", на котором российские вокалисты исполняли песню о санкциях против Украины.

Кроме того, дуэт высказывался и по поводу президентства Владимира Зеленского:

"Он всегда выступал за счастье и радость, критиковал нелюбимых политиков. Когда все это случилось, было больно. Не только для нас, как для артистов, а для всего народа".

Также "Кролики" высказывались о Зеленском (фото: instagram.com/vdanmos)

Где сейчас Данилец и Моисеенко

В конце 2022 года стало известно, что, несмотря на антиукраинские взгляды, Данилец и Моисеенко продолжают жить в Киеве . Актер Виктор Андриенко подтвердил это в одном из своих интервью.

В апреле прошлого года их концерты в США отменили благодаря действиям украинских активистов. Последний концерт "Кроликов" в Украине состоялся в ноябре 2015 года в Чернигове, после чего на родине они больше не выступали.

Оба артиста также оказались в базе сайта "Миротворец" из-за предложения провести телемост между РФ и Украиной в 2019 году, что могло повлечь легализацию российского пропагандистского контента в украинских медиа. С 2014 года Данилец и Моисеенко незаконно посещали оккупированный Крым.

Артисты практически исчезли из публичного пространства, однако в сети говорят, что они продолжают проживать в Киеве, несмотря на свою позицию (фото: instagram.com/vdanmos)

Соцсети артистов

За страницей артистов в Instagram следят около 3 тысяч пользователей, но на данный момент она неактивна. Крайняя публикация датируется февралем 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения.