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Звезда "МастерШеф" оправдался после скандального заявления о романе с Поляковой и "слитых" фото

Владислав Мицкевич и Оля Полякова (фото: instagram.com/mitskevychvlad)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный TikTok-блогер и экс-участник шоу "МастерШеф" Владислав Мицкевич вышел на связь после своих скандальных заявлений о романтических отношениях с певицей Олей Поляковой и "слитых" интимных фото с ней.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущего.

Владислав Мицкевич оправдался за свой поступок

Так, кулинар объяснил, что долгое время "сидит на антидепрессантах", а свои ночные сторис он выложил под действием алкогольного опьянения.

"Зашел в Интернет и просто в шоке. Простите меня, сразу говорю. Уже долгое время сижу на антидепрессантах. Это правда. Вчера я миксонул две бутылки вискаря. И у меня свихнулась крыша. Наговорил ко*чевой лжи, клеветы", - оправдался мужчина.

"У нас с Олей был конфликт, жесткий конфликт на финансовой основе. Долго вместе работали. Не нашли общего языка. Раз*рались. Я просто наговорил страшного бреда. Извините", - добавил кулинар.

Владислав Мицкевич оправдался за свой поступок (фото: instagram.com/mitskevychvlad)

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов выложил в своем Telegram-канале "доказательства" измены Оли Поляковой с ее экс-коллегой по кулинарному проекту "Он готовит, она руководит".

Так, обозреватель украинского шоу-бизнеса опубликовал фотографии артистки и Мицкевича, на которых они обнимаются и целуются, а также видео, где кулинар рассказывает о своем романе с исполнительницей.

Напомним, ранее Полякова "наехала" на Клопотенко.

Также Ксения Мишина снова заговорила на русском и попала в скандал.

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