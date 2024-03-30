Зірка "МастерШеф" виправдався після скандальної заяви про роман з Поляковою і "злитих" фото

Владислав Міцкевич виправдався за свій вчинок

Так, кулінар пояснив, що довгий час "сидить на антидепресантах", а свої нічні сторіс він виклав під дією алкогольного сп'яніння.

"Зайшов в Інтернет і просто в шоці. Вибачте мені, відразу кажу. Уже довгий час сиджу на антидепресантах. Це правда. Учора я міксонув дві пляшки віскаря. І в мене зірвало дах. Наговорив ко*ченої брехні, наклепу", - виправдався чоловік.

"У нас з Олею був конфлікт, жорсткий конфлікт на фінансовій основі. Довго разом працювали. Не знайшли спільної мови. Розі*ралися. Я просто наговорив страшної маячні. Вибачте", - додав кулінар.

Владислав Міцкевич виправдався з свій вчинок (фото: instagram.com/mitskevychvlad)

Нагадаємо, раніше блогер Богдан Беспалов виклав у своєму Telegram-каналі "докази" зради Олі Полякової з її екс-колегою по кулінарному проєкту "Він готує, вона керує".

Так, оглядяч українського шоу-бізнесу опублікував світлини артистки і Міцкевича, на яких вони обіймаються і цілуються, а також відео, де кулінар розповідає про свій роман з виконавицею.