UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірка "МастерШеф" виправдався після скандальної заяви про роман з Поляковою і "злитих" фото

Владислав Міцкевич і Оля Полякова (фото: instagram.com/mitskevychvlad)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий TikTok-блогер та ексучасник шоу "МастерШеф" Владислав Міцкевич вийшов на звʼязок після своїх скандальних заяв про романтичні стосунки зі співачкою Олею Поляковою і "злитих" інтимних фото з нею.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучого.

Владислав Міцкевич виправдався за свій вчинок

Так, кулінар пояснив, що довгий час "сидить на антидепресантах", а свої нічні сторіс він виклав під дією алкогольного сп'яніння.

"Зайшов в Інтернет і просто в шоці. Вибачте мені, відразу кажу. Уже довгий час сиджу на антидепресантах. Це правда. Учора я міксонув дві пляшки віскаря. І в мене зірвало дах. Наговорив ко*ченої брехні, наклепу", - виправдався чоловік.

"У нас з Олею був конфлікт, жорсткий конфлікт на фінансовій основі. Довго разом працювали. Не знайшли спільної мови. Розі*ралися. Я просто наговорив страшної маячні. Вибачте", - додав кулінар.

Владислав Міцкевич виправдався з свій вчинок (фото: instagram.com/mitskevychvlad)

Нагадаємо, раніше блогер Богдан Беспалов виклав у своєму Telegram-каналі "докази" зради Олі Полякової з її екс-колегою по кулінарному проєкту "Він готує, вона керує".

Так, оглядяч українського шоу-бізнесу опублікував світлини артистки і Міцкевича, на яких вони обіймаються і цілуються, а також відео, де кулінар розповідає про свій роман з виконавицею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля ПоляковаЗірки шоу-бізнесу