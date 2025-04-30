Звезда "МастерШеф" во второй раз станет отцом: что известно

На днях он опубликовал видео, в котором его девушка дарит ему небольшую коробочку. Что именно в ней - он не рассекретил, хотя многие пользователи предположили, что это положительный тест на беременность.



Влад Мицкевич (скриншот)

А вчера блогер подтвердил догадки своих фолловеров.

"Друзья, недавно вы видели это видео, которое сильно зацепило людей, зацепило меня. Поэтому мы хотим вам рассказать. Очень много было комментариев, что это был тест на беременность. Да, это был он. У нас будет микро-Мицик", - отметил Влад.



Звезда "МастерШеф" Влад Мицкевич во второй раз станет отцом (скриншот)

Также кулинар рассказал, что пока что его девушка Ксюша находится на маленьком сроке беременности, и пол ребенка они не знают.

Кроме того, он продемонстрировал снимок УЗИ.



Звезда "МастерШеф" во второй раз станет отцом (скриншот)

Кто такой Влад Мицкевич

Мицкевич принимал участие в 8-м сезоне шоу "МастерШеф", до этого работал менеджером по продажам. В проекте он дошел до финала, но не победил. После этого он начал работать бренд-шефом и шефом в трех ресторанах, принимал также участие в "МастерШеф. Профессионалы".

Также записал несколько своих песен.

За последний год кулинар несколько раз попадал в скандалы. В марте 2024-го Мицкевич заявил, что у него якобы был роман с певицей Олей Поляковой, которая, к слову, замужем. Затем он оправдался за свои заявления и признал, что наговорил лишнего.



Оля Полякова и Влад Мицкевич (фото: instagram.com/mitskevychvlad)

В мае 2024-го Мицкевич попал в ДТП на мотоцикле. Тогда ему диагностировали перелом ребер и сотрясение мозга.

В декабре того же года он сообщил о болезненном разрыве с девушкой, которая изменила ему. Тогда же он рассказывал, что во время ссоры он "решил спрятать все ножи, так как слышал угрозы".

Личная жизнь

В декабре 2018 года, во время участия в "МастерШеф" он сделал предложение 20-летней Элине Павленко. Влад и Элина начали встречаться на проекте, их отношения начинались с дружбы, но со временем переросли в любовь.

Однако спустя 2 месяца возлюбленные разорвали помолвку.



Мицкевич и Элина Павленко (фото: instagram.com/mitskevychvlad)

Затем Мицкевич женился на девушке по имени Наталья. От этих отношений у него есть сын Владимир, которому скоро исполнится 5 лет. Однако этот брак вскоре распался.