Любимая дизайнер Зеленского и Усика рассекретила пол будущего ребенка: трогательное видео

Любимая дизайнер Владимира Зеленского и Александра Усика Эльвира Гасанова, которая на днях объявила, что во второй раз станет мамой , поделилась нежным видео с гендер-пати.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Дизайнер рассекретила пол ребенка - у нее и ее супруга Эхтирама Дамирова родится сын.

"Есть дни, которые просто проходят. Есть дни, которые тебя меняют. Сегодня был именно такой. Мы впервые увидели того, кто уже давно живет в наших мыслях, - и теперь точно знаем: это мальчик", - написала Гасанова в посте.

Также она показала видео с вечеринки гендер-пати. В ролике показано, что семья тщательно готовилась к этому мероприятию. Сама дизайнер, ее дочь Айлин и ее племянница выбрали атласные платья нежно-розового оттенка.

"Маленький герой, который еще не знает, что будет любить пасту, смотреть мультики перед сном и смеяться, как папа (или как мама, в зависимости от дня недели). Да, у нас будет сын. И как бы там ни было - этот человек точно принесет в мир что-то новое", - подытожила Эльвира Гасанова.

Что такое гендер-пати

Гендер-пати (от англ. gender reveal party) - это праздничное событие, на котором будущие родители раскрывают пол ребенка своим близким, друзьям или даже узнают о нем сами впервые. Это современный тренд, который приобрел большую популярность благодаря соцсетям.

Чтобы узнать пол, обычно придумывают разные креативные способы:

торт с розовой начинкой, если ждут девочку, или голубой - если мальчика

конфетти или дым определенного цвета

воздушные шарики, фейерверки, бомбы для бассейна и т.д.



Эльвира Гасанова с дочерью и племянницей (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Эльвиры Гасановой, среди которых есть и украинские знаменитости, тут же принялись комментировать публикацию:

"Поздравляю!" - написала супруга Александра Усика Екатерина

"Кайф! Сын - это любовь", - отметила бывшая жена Николая Тищенко

"Захожу в инсту, а тут Эльвира беременна и еще и мальчиком"

"Какое счастье! Сын - это невероятно"

"Как это трогательно. Поздравляю!"

"Счастье выглядит именно так! Поздравляю!"

"Какое это счастье. Поздравляю от всего сердца".



Эльвира Гасанова с мужем (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Напомним, дизайнер основала бренд GASANOVA в 2013 году. Среди знаменитостей, которые "засветились" в вещах ее бренда: семейство Кардашьян-Дженнер, Пэрис Хилтон, Джиджи Хадид, Меган Трейнор, Рита Ора.

Также в вещах от Эльвиры Гасановой часто можно увидеть президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую.

Кроме того, она является дизайнером знаковых костюмов известного украинского боксера Александра Усика, в которых он появляется на мероприятиях перед своими поединками.