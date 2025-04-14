Любимая дизайнер Зеленского и Усика рассекретила пол будущего ребенка: трогательное видео
Любимая дизайнер Владимира Зеленского и Александра Усика Эльвира Гасанова, которая на днях объявила, что во второй раз станет мамой, поделилась нежным видео с гендер-пати.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Дизайнер рассекретила пол ребенка - у нее и ее супруга Эхтирама Дамирова родится сын.
"Есть дни, которые просто проходят. Есть дни, которые тебя меняют. Сегодня был именно такой. Мы впервые увидели того, кто уже давно живет в наших мыслях, - и теперь точно знаем: это мальчик", - написала Гасанова в посте.
Также она показала видео с вечеринки гендер-пати. В ролике показано, что семья тщательно готовилась к этому мероприятию. Сама дизайнер, ее дочь Айлин и ее племянница выбрали атласные платья нежно-розового оттенка.
"Маленький герой, который еще не знает, что будет любить пасту, смотреть мультики перед сном и смеяться, как папа (или как мама, в зависимости от дня недели). Да, у нас будет сын. И как бы там ни было - этот человек точно принесет в мир что-то новое", - подытожила Эльвира Гасанова.
Что такое гендер-пати
Гендер-пати (от англ. gender reveal party) - это праздничное событие, на котором будущие родители раскрывают пол ребенка своим близким, друзьям или даже узнают о нем сами впервые. Это современный тренд, который приобрел большую популярность благодаря соцсетям.
Чтобы узнать пол, обычно придумывают разные креативные способы:
- торт с розовой начинкой, если ждут девочку, или голубой - если мальчика
- конфетти или дым определенного цвета
- воздушные шарики, фейерверки, бомбы для бассейна и т.д.
Эльвира Гасанова с дочерью и племянницей (фото: instagram.com/gasanova_elvira)
Как отреагировали в сети
Фолловеры Эльвиры Гасановой, среди которых есть и украинские знаменитости, тут же принялись комментировать публикацию:
- "Поздравляю!" - написала супруга Александра Усика Екатерина
- "Кайф! Сын - это любовь", - отметила бывшая жена Николая Тищенко
- "Захожу в инсту, а тут Эльвира беременна и еще и мальчиком"
- "Какое счастье! Сын - это невероятно"
- "Как это трогательно. Поздравляю!"
- "Счастье выглядит именно так! Поздравляю!"
- "Какое это счастье. Поздравляю от всего сердца".
Эльвира Гасанова с мужем (фото: instagram.com/gasanova_elvira)
Напомним, дизайнер основала бренд GASANOVA в 2013 году. Среди знаменитостей, которые "засветились" в вещах ее бренда: семейство Кардашьян-Дженнер, Пэрис Хилтон, Джиджи Хадид, Меган Трейнор, Рита Ора.
Также в вещах от Эльвиры Гасановой часто можно увидеть президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую.
Кроме того, она является дизайнером знаковых костюмов известного украинского боксера Александра Усика, в которых он появляется на мероприятиях перед своими поединками.
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