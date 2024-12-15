Звезда "МастерШеф" поймал любимую на измене (фото)

Блогер и экс-участник шоу "МастерШеф" Владислав Мицкевич рассказал о болезненном разрыве отношений со своей избранницей. Он узнал, что девушка ему врала, а еще она ему изменяла.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Мицкевич рассказал в Stories на своей странице в Instagram .

Звезде "МастерШеф" изменила избранница

Так, Мицкевич рассказал, что девушка, с которой он встречался в последние месяцы и стала для него очень важной, его разочаровала. Он узнал, что избранница его изменила.

Впрочем, на этом история отношений не завершилась. Затем он позволил ей приехать к нему, чтобы та переночевала у него дома из-за определенных обстоятельств. Мицкевич даже надеялся, что его отношения с девушкой получат новый шанс.

Звезда "МастерШефа" рассказал о разрыве с любимой (скриншот)

По словам Влада, дальше события разворачивались еще хуже. Девушка сделала то, что "разорвало" его сердце до последнего.

Мицкевич рассказал о разрыве отношений с избранницей (скриншот)

"Только что дралась, билась. Не то, чтобы сильно больно, но такое", - рассказал участник "МастерШеф" и заявил, что во время ссоры с бывшей услышал угрозы, а потому решил спрятать ножи.

Мицкевич рассказал о ссоре с экс-избранницей (скриншот)

Влад решил не раскрывать подробностей. Также он отметил, что удалил все фото девушки из соцсетей и не хочет о ней вспоминать. Известно, что вместе с избранницей он жил несколько месяцев, но что произошло между ними и почему в отношениях возникли ложь и измены, остается загадкой.

Мицкевич со слезами сообщил о разрыве с любимой (скриншот)

Кто такой Влад Мицкевич

Блогер и кулинар участвовал в шоу "МастерШеф". Также он записывает песни и участвует в различных шоу.

В марте этого года Мицкевич заявил, что у него якобы был роман с Олей Поляковой. Затем он оправдался за свои заявления и признал, что наговорил лишнего.

В мае же Мицкевич попал в ДТП. Он чудом остался жив, но получил немало травм.

"Я знал что так будет, был уверен на 1000%! Единственное, думал, что гораздо сильнее, у меня перелом ребер, сотрясение мозга и много ран, жить буду 100%" - рассказывал Влад.