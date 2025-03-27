Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская умилила фото с 5-месячными дочками: на кого они похожи

В Stories она показала дочек Полину и Соломию. Она показала, что малышки уже могут подолгу лежать и рассматривать любимую игрушку.



Дочки Лизы Глинской (скриншот)

Также она решила пообщаться с подписчиками на тему материнства. Один из них поинтересовался, спят ли дочки в одной комнате или в разных.



Глинская показала, как выросли ее дочки (скриншот)

"Как когда. Днем, когда короткий сон, то могут спать и в одной комнате, и рядом, и в одной кроватке. А ночью, чтобы не будили друг друга, то в разных", - рассказала Глинская.



Победительница шоу "МастерШеф" рассказала про дочек (скриншот)

Фолловеры Глинской поинтересовались, на кого похожи девочки.

"Они такие разные, и характером, и внешне", - отметила звезда "МастерШеф".



На кого похожи дочки Лизы Глинской (скриншот)

"Девочки очень разные. Поля похоже на папу, а Мия - на себя. А когда улыбается, глаза немного на меня", - рассказала Глинская.



Дочки Лизы Глинской (скриншот)

Также у молодой мамы поинтересовались, будет ли она одевать дочерей в одинаковую одежду, когда они вырастят. На что Глинская ответила, что не видит в этом смысла.



Глинская показала детей (скриншот)

Что известно про личную жизнь Лизы Глинской

Около 17 лет назад Лиза Глинская была беременна, но трагически потеряла ребенка из-за халатности врачей в роддоме Ялты (АР Крым). После этой утраты она отдалилась от мужа, и вскоре они развелись. Чтобы справиться с горем, она увлеклась кулинарией, пытаясь отвлечься от печальных воспоминаний.

Затем она попала на проект "МастерШеф", выиграла его и стала развивать карьеру.

О личной жизни Глинской долгое время ничего не было известно. Однако в 2021 году она опубликовала в социальных сетях фото с кольцом - ее избранник Максим Большаков сделал предложение.

Весной 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, пара сыграла свадьбу в вышиванках.



Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

А осенью 2024 года стало известно, что Глинская беременна.

В декабре 2024 года она рассказала, что стала мамой двойни в 41 год. Ее дочери родились раньше срока - девочки появились на свет в начале ноября на 35,5 неделе беременности.

Также победительница шоу "МастерШеф" не скрывает, что хочет еще детей.



Лиза Глинская с мужем и дочками (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

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