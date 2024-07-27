Звезда "Ліги сміху" Розовый показал шрамы от трепанации после ранения на фронте (фото)

"Шрамы украшают мужчину"

Розовый все чаще делится с фанами информацией о своем состоянии после ранения. Впрочем, он это делает довольно сдержанно и с юмором.

И сейчас Розовый разместил фото, на котором показал последствия ранения. Артисту делали трепанацию.

Розовый показался после ранения (скриншот)

"Шрамы украшают мужчину, а шрамы от трепанации?" - написал юморист.

Известно, что Розовый отправился на фронт в начале полномасштабной войны против Украины. Артист защищал страну в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.

В апреле появилась информация о том, что Розовый получил серьезное ранение. Благодаря быстрой эвакуации с поля боя артиста удалось спасти.

И сейчас юморист публично обратился к человеку, причастному к его спасению.

"Патрик, поздравляю с днем медика. Не знаю, позиционируешь ли ты себя медиком, но ты точно один из важнейших медиков в моей жизни. Спасибо, что спас", - написал Розовый.

Новая Stories Розового (скриншот)