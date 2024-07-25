После получения гражданства. Эпатажный Амадор Лопес признался, хочет ли уехать из Украины

Певец и танцовщик Амадор Лопес, который перед началом полномасштабной войны наконец-то получил украинское гражданство, рассказал, думал ли он о переезде за границу. Как оказалось, у артиста четкая позиция.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Лопес рассказал блогеру Николасу Карме, который уже опубликовал видео с ним на своей странице в Instagram .

Что сказал Амадор

Так, Карма встретил Лопеса, когда тот гулял со своей мамой. И во время разговора о "луке" и стоимости одежды артиста, Николас вспомнил, что Амадор уже может похвастаться украинским гражданством.

Танцор не скрывает, что долго ждал возможности получить паспорт. А сейчас, когда он уже стал гражданином Украины, о бегстве от войны не думает.

"Я буду здесь до последнего. Я верю в победу, я буду работать ради нашей победы. Я буду делать все-все-все для того, чтобы наши дети и наши защитники всегда верили, что есть рядом люди", - заявил Лопес.

Амадор Лопес и его мама, которую он перевез в Украину (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)

Сколько стоит "лук" Лопеса

Также артист рассказал, какие вещи носит. На нем была повседневный "лук", а именно:

брендовые кеды за 3 тысячи 500 гривен

белые шорты с 1 тысячи 500 гривен

футболка за 350 евро (около 16 тысяч гривен).

Кроме этого Лопес гулял в очках, но их стоимость он назвать не смог. По словам артиста, их ему подарили и сказали, что это Gucci.

Что известно об Амадоре Лопесе

Танцор и певец родился в Венесуэле, затем учился в Италии. А в 2000 году Лопес приехал в Киев, чтобы поступить в Национальный университет физвоспитания и спорта. Мало кто знает, но Лопес - профессиональный фехтовальщик.

Во время учебы Амадор стал зарабатывать на жизнь танцами в столичных клубах. А потом он создал шоу-балет. Лопес работал со многими звездами, также он участвовал в проектах "Танці з зірками", "Майданс", "Танцюю для тебе" и "Фабрика зірок".

В феврале 2022 года Лопес получил украинский паспорт. Он очень давно хотел стать гражданином нашей страны, но сначала ему нужно было отказаться от венесуэльского гражданства.