Виктор Розовый после тяжелого ранения нежно обратился к жене

Виктор Розовый решил публично поблагодарить свою новоиспеченную жену и сделал это очень нежно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост Розового.

С какими словами военный комик обратился к жене

Недавно Виктор наконец-то пришел в себя после тяжелого осколочного ранения в голову и вышел на связь. Сам он, как всегда, подошел к этой новости с юмором и написал, что потом будет кичиться тем, что воевал.

К счастью Розовый идет на поправку и очень благодарен своей жене Ольге за заботу, уход и за то, что она весь этот период была рядом с ним и не давала никаких комментариев.

Комик решил поблагодарить свою любимую избранницу публично, и эти слова сказаны от чистого и любящего сердца.

"Я безгранично благодарен тебе за каждый миг который ты рядом со мной", - пишет Виктор.

Виктор обратился к жене (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Ранение Виктора Розового - что известно

Напомним, что 21 марта во время выездной задачи Виктор получил сложное осколочное ранение головы. 22 марта об этом уже сообщили жене и маме военного.

Это очень сложная травма, и трудно представить, чего только караулила эвакуация, которой участвовали собратья Розового, и сделали это очень вовремя, ведь был высок риск.

А недавно Виктор уже показал, как выглядит сейчас в больнице, мужчина очень похудел и имеет довольно большой шрам на голове. Но звезда "Лиги смеха" держится на позитиве.

К примеру, в новой stories он уже думает о прогулках, но не перестает говорить это честно, ведь Розовый еще оценил свою работу на фронте.

"После войны я буду прогуливаться по улицам города. Парками. Аллеями. И вдруг, краем уха В толпе я услышу фразу. "Это лучшая работа в мире" И проблююсь...", - говорит Виктор.

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Как сеть реагирует на новый контент военного

Под новым постом Розового с женой, люди начали желать ему скорейшего выздоровления и благодарить за то, что он делает: