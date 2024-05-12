Виктор Розовый после тяжелого ранения нежно обратился к жене
Виктор Розовый решил публично поблагодарить свою новоиспеченную жену и сделал это очень нежно.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Розового.
С какими словами военный комик обратился к жене
Недавно Виктор наконец-то пришел в себя после тяжелого осколочного ранения в голову и вышел на связь. Сам он, как всегда, подошел к этой новости с юмором и написал, что потом будет кичиться тем, что воевал.
К счастью Розовый идет на поправку и очень благодарен своей жене Ольге за заботу, уход и за то, что она весь этот период была рядом с ним и не давала никаких комментариев.
Комик решил поблагодарить свою любимую избранницу публично, и эти слова сказаны от чистого и любящего сердца.
"Я безгранично благодарен тебе за каждый миг который ты рядом со мной", - пишет Виктор.
Виктор обратился к жене (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Ранение Виктора Розового - что известно
Напомним, что 21 марта во время выездной задачи Виктор получил сложное осколочное ранение головы. 22 марта об этом уже сообщили жене и маме военного.
Это очень сложная травма, и трудно представить, чего только караулила эвакуация, которой участвовали собратья Розового, и сделали это очень вовремя, ведь был высок риск.
А недавно Виктор уже показал, как выглядит сейчас в больнице, мужчина очень похудел и имеет довольно большой шрам на голове. Но звезда "Лиги смеха" держится на позитиве.
К примеру, в новой stories он уже думает о прогулках, но не перестает говорить это честно, ведь Розовый еще оценил свою работу на фронте.
"После войны я буду прогуливаться по улицам города. Парками. Аллеями. И вдруг, краем уха В толпе я услышу фразу. "Это лучшая работа в мире" И проблююсь...", - говорит Виктор.
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Как сеть реагирует на новый контент военного
Под новым постом Розового с женой, люди начали желать ему скорейшего выздоровления и благодарить за то, что он делает:
- "Боже, как же я рада, что ты жив! Безгранично благодарю тебя за защиту нашей Украины! Выздоравливай как можно быстрее! Вам с женой еще долго и счастливо жить эту жизнь! Побольше вам прекрасных моментов и как можно меньше сложностей"
- "Поправляйтесь дядя Витя. И большое уважение жене"
- "Держись Виктор. Вся Украина волнуется за тебя. Силы и терпение твоей жене. Быстрее выздоровление"
- "Здоровье вам обоим"
- "Крепкого вам здоровья"
- "Рад знать, что ты вырулил, поправляйся! Еще куча дел"
- "Какая прекрасная, невероятная семья. Здоровье, Победы Украине, отпраздновать серебряную, золотую, бриллиантовую, железную, коронную свадьбу. Виктор Розовый благодарю вас за защиту"
- "Берегите друг друга"
- "Вы два титана".
Раньше мы рассказывали, что говорила жена Розового о его состоянии.
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