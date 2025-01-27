Звезда "Лиги смеха" объявил о помолвке с возлюбленной

Украинский юморист Фима Константиновский, который меньше года назад объявил о разводе, готовится во второй раз жениться.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram телеведущего.
Так, звезда "Лиги смеха" обручился с возлюбленной Елизаветой Нечипоренко.
Комик опубликовал в stories кадр, на котором его избранница демонстрирует обручальное кольцо на пальце.
"Есть новости. Вот", - подписал фото Фима, дополнив его смайликом в виде сердца.
К слову, пара вместе уже около двух лет. Они познакомились через Tinder и почти сразу начали жить вместе.
Об избраннице телеведущего известно немного: Елизавета работает грумером, а в свободное время занимается конным спортом и тренируется.
В прошлом году Фима поделился, что полномасштабная война не повлияла на их отношения, но изменила его отношение к отношениям в целом.
До знакомства с Елизаветой шоумен был женат на девушке, по имени Влада. Они познакомились еще во время игры в КВН и вместе выступали в одной команде.
Пара разошлась осенью 2021 года, еще до начала полномасштабной войны, но официально развелась лишь в марте 2024-го.