Зірка "Ліги сміху" оголосив про заручини з коханою

Так, зірка "Ліги сміху" заручився з коханою Єлизаветою Нечипоренко.

Комік опублікував у stories кадр, на якому його обраниця демонструє обручку на пальці.

"Є новини. Ось", - підписав фото Фіма, доповнивши її смайликом у вигляді серця.

Фіма Константиновський одружується вдруге (фото: iinstagram.com/fimakonst)

До слова, пара разом уже близько двох років. Вони познайомилися через Tinder і майже одразу почали жити разом.

Про обраницю телеведучого відомо небагато: Єлизавета працює грумером, а у вільний час займається кінним спортом і тренується.

Торік Фіма поділився, що повномасштабна війна не вплинула на їхні стосунки, але змінила його ставлення до відносин загалом.

Фіма Константиновський з коханою (фото: iinstagram.com/fimakonst)

До знайомства з Єлизаветою шоумен був одружений із дівчиною, на ім'я Влада. Вони познайомилися ще під час гри в КВК і разом виступали в одній команді.

Пара розійшлася восени 2021 року, ще до початку повномасштабної війни, але офіційно розлучилася лише в березні 2024-го.