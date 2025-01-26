Винник вспомнил о "тайной" жене в футболке с неожиданной надписью

Скандальный певец Олег Винник, который неоднократно сталкивался с волнами хейта из-за того, что "исчез" с украинской сцены на фоне полномасштабной войны, снова о себе напомнил. После отмены концерта в Польше он решил привлечь внимание юзеров упоминанием о своей "тайной" жене Таюне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Винник поделился в TikTok .

Где сейчас Олег Винник

На новом видео певец решил сделать анонс своему концерту в Чехии. До этого Винник планировал выступить в Польше, но впоследствии объявил об отмене мероприятия. Сам "Король волчиц" жаловался на "технические причины", но информация с сайта, где продавались билеты, свидетельствовала о том, что на тот момент желающих посмотреть на артиста было очень мало.

Сейчас же Винник попытался привлечь внимание к своему выступлению не только собственными песнями. Певец вспомнил о своей "тайной" жене - певице Таюне (Таисии Сватко). Им уже давно приписывали отношения и брак.

Как сейчас выглядит Винник (скриншот)

Артист анонсировал, что на его концерте также будет Таюне. А сам при этом танцевал перед камерами в фуболке с неожиданной для него надписью.

Дело в том, что Винник нечасто говорит о войне и Украине. Но сейчас он примерил патриотическую футболку, на которой была надпись о Харькове.

Футболка Винника (скриншот)

Судя по видео, артист все еще находится за границей и готовится к выступлениям. А вот когда он планирует возвращаться в Украину - неизвестно.

Кстати, билеты на новое выступление Винника стоят более 5 тысяч гривен (3 тысячи чешских крон), а вот планирует ли он отдавать часть средств на ВСУ - не указано.

Анонс выступлений Винника в Чехии (скриншот)

Как реагирует сеть

В комментариях под новым видео юзеры "отрываются" как могут. Кто-то прямо называет Винника "предателем", кто-то уже заметил, что со страницы певца очень быстро "исчезают" плохие комментарии. Также пользователи пишут:

"Привезуть свіжого повітря для ЗСУ"

"То чим Крим, Олєжка"

"Важке повернення, велика помилка була - той виїзд і довге мовчання. Зараз хіба що за кордоном тільки концерти. А в Україну поки що хай і не думає. Потрібно тепер заслужити довіру українців. Але ж він лев гордий"

"Ти класний, але чого втік коли почалась війна?"

"Сподіваюсь на це непорозуміння ніхто не прийде"

"Бажаю такого ж успіху, як і на концерті в Варшаві"

Слава Україні! Сподіваюсь, концерт знову скасують".

Семья Олега Винника - кто его жена

Певец уже много лет держит личную жизнь в тайне. Впрочем, известно, что Виннику долго приписывали роман с его бэк-вокалисткой Таюне. А потом артистам не удалось скрыть, что у них есть общий сын.



Винник и его жена (фото: instagram.com/taunetaisia)

Лишь в прошлом году Винник подтвердил отношения с певицей. Также он рассказал, почему скрывает сына. По словам артиста, ему бы не хотелось, чтобы ребенку "тыкали в лицо камеру".