Винник вспомнил о "тайной" жене в футболке с неожиданной надписью
Скандальный певец Олег Винник, который неоднократно сталкивался с волнами хейта из-за того, что "исчез" с украинской сцены на фоне полномасштабной войны, снова о себе напомнил. После отмены концерта в Польше он решил привлечь внимание юзеров упоминанием о своей "тайной" жене Таюне.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Винник поделился в TikTok.
Где сейчас Олег Винник
На новом видео певец решил сделать анонс своему концерту в Чехии. До этого Винник планировал выступить в Польше, но впоследствии объявил об отмене мероприятия. Сам "Король волчиц" жаловался на "технические причины", но информация с сайта, где продавались билеты, свидетельствовала о том, что на тот момент желающих посмотреть на артиста было очень мало.
Сейчас же Винник попытался привлечь внимание к своему выступлению не только собственными песнями. Певец вспомнил о своей "тайной" жене - певице Таюне (Таисии Сватко). Им уже давно приписывали отношения и брак.
Как сейчас выглядит Винник (скриншот)
Артист анонсировал, что на его концерте также будет Таюне. А сам при этом танцевал перед камерами в фуболке с неожиданной для него надписью.
Дело в том, что Винник нечасто говорит о войне и Украине. Но сейчас он примерил патриотическую футболку, на которой была надпись о Харькове.
Футболка Винника (скриншот)
Судя по видео, артист все еще находится за границей и готовится к выступлениям. А вот когда он планирует возвращаться в Украину - неизвестно.
January 26, 2025
Кстати, билеты на новое выступление Винника стоят более 5 тысяч гривен (3 тысячи чешских крон), а вот планирует ли он отдавать часть средств на ВСУ - не указано.
Анонс выступлений Винника в Чехии (скриншот)
Как реагирует сеть
В комментариях под новым видео юзеры "отрываются" как могут. Кто-то прямо называет Винника "предателем", кто-то уже заметил, что со страницы певца очень быстро "исчезают" плохие комментарии. Также пользователи пишут:
- "Привезуть свіжого повітря для ЗСУ"
- "То чим Крим, Олєжка"
- "Важке повернення, велика помилка була - той виїзд і довге мовчання. Зараз хіба що за кордоном тільки концерти. А в Україну поки що хай і не думає. Потрібно тепер заслужити довіру українців. Але ж він лев гордий"
- "Ти класний, але чого втік коли почалась війна?"
- "Сподіваюсь на це непорозуміння ніхто не прийде"
- "Бажаю такого ж успіху, як і на концерті в Варшаві"
- Слава Україні! Сподіваюсь, концерт знову скасують".
Семья Олега Винника - кто его жена
Певец уже много лет держит личную жизнь в тайне. Впрочем, известно, что Виннику долго приписывали роман с его бэк-вокалисткой Таюне. А потом артистам не удалось скрыть, что у них есть общий сын.
Винник и его жена (фото: instagram.com/taunetaisia)
Лишь в прошлом году Винник подтвердил отношения с певицей. Также он рассказал, почему скрывает сына. По словам артиста, ему бы не хотелось, чтобы ребенку "тыкали в лицо камеру".
Напомним, ранее Горбунов сказал все, что думает о Виннике и Яме.
Кроме этого, певец Юлик ответил, может ли Винник вернуться в Украину.