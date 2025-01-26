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Винник вспомнил о "тайной" жене в футболке с неожиданной надписью

Воскресенье 26 января 2025 17:58
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Винник вспомнил о "тайной" жене в футболке с неожиданной надписью Олег Винник и Таюне (фото: instagram.com/taunetaisia)
Автор: Полина Иваненко

Скандальный певец Олег Винник, который неоднократно сталкивался с волнами хейта из-за того, что "исчез" с украинской сцены на фоне полномасштабной войны, снова о себе напомнил. После отмены концерта в Польше он решил привлечь внимание юзеров упоминанием о своей "тайной" жене Таюне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Винник поделился в TikTok.

Где сейчас Олег Винник

На новом видео певец решил сделать анонс своему концерту в Чехии. До этого Винник планировал выступить в Польше, но впоследствии объявил об отмене мероприятия. Сам "Король волчиц" жаловался на "технические причины", но информация с сайта, где продавались билеты, свидетельствовала о том, что на тот момент желающих посмотреть на артиста было очень мало.

Сейчас же Винник попытался привлечь внимание к своему выступлению не только собственными песнями. Певец вспомнил о своей "тайной" жене - певице Таюне (Таисии Сватко). Им уже давно приписывали отношения и брак.
Винник вспомнил о &quot;тайной&quot; жене в футболке с неожиданной надписьюКак сейчас выглядит Винник (скриншот)

Артист анонсировал, что на его концерте также будет Таюне. А сам при этом танцевал перед камерами в фуболке с неожиданной для него надписью.

Дело в том, что Винник нечасто говорит о войне и Украине. Но сейчас он примерил патриотическую футболку, на которой была надпись о Харькове.
Винник вспомнил о &quot;тайной&quot; жене в футболке с неожиданной надписьюФутболка Винника (скриншот)

Судя по видео, артист все еще находится за границей и готовится к выступлениям. А вот когда он планирует возвращаться в Украину - неизвестно.

Кстати, билеты на новое выступление Винника стоят более 5 тысяч гривен (3 тысячи чешских крон), а вот планирует ли он отдавать часть средств на ВСУ - не указано.
Винник вспомнил о &quot;тайной&quot; жене в футболке с неожиданной надписьюАнонс выступлений Винника в Чехии (скриншот)

Как реагирует сеть

В комментариях под новым видео юзеры "отрываются" как могут. Кто-то прямо называет Винника "предателем", кто-то уже заметил, что со страницы певца очень быстро "исчезают" плохие комментарии. Также пользователи пишут:

  • "Привезуть свіжого повітря для ЗСУ"
  • "То чим Крим, Олєжка"
  • "Важке повернення, велика помилка була - той виїзд і довге мовчання. Зараз хіба що за кордоном тільки концерти. А в Україну поки що хай і не думає. Потрібно тепер заслужити довіру українців. Але ж він лев гордий"
  • "Ти класний, але чого втік коли почалась війна?"
  • "Сподіваюсь на це непорозуміння ніхто не прийде"
  • "Бажаю такого ж успіху, як і на концерті в Варшаві"
  • Слава Україні! Сподіваюсь, концерт знову скасують".

Семья Олега Винника - кто его жена

Певец уже много лет держит личную жизнь в тайне. Впрочем, известно, что Виннику долго приписывали роман с его бэк-вокалисткой Таюне. А потом артистам не удалось скрыть, что у них есть общий сын.
Як зараз виглядає Таюне - "таємна" дружина Олега Винника (фото)
Винник и его жена (фото: instagram.com/taunetaisia)

Лишь в прошлом году Винник подтвердил отношения с певицей. Также он рассказал, почему скрывает сына. По словам артиста, ему бы не хотелось, чтобы ребенку "тыкали в лицо камеру".

Напомним, ранее Горбунов сказал все, что думает о Виннике и Яме.

Кроме этого, певец Юлик ответил, может ли Винник вернуться в Украину.

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