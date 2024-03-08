ua en ru
Пт, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда "Лиги Смеха" женился: как выглядит избранница комика (фото)

Пятница 08 марта 2024 18:51
UA EN RU
Звезда "Лиги Смеха" женился: как выглядит избранница комика (фото) Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский комик Виктор Розовый, известный многим украинцам как юморист из команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха", женился.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт бойца 3-й отдельной штурмовой бригады.

Виктор Розовый женился

Так, сегодня, 8 марта, артист опубликовал фото, на которой позирует вместе со своей супругой.

Новоиспеченные супруги хвастаются обручальными кольцами на пальцах.

Для важного события комик выбрал черную вышиванку, в то время как его избранница надела сдержанный классический костюм серого цвета.

"Поздравляю!", - коротко подписал кадр Виктор.

Звезда &quot;Лиги Смеха&quot; женился: как выглядит избранница комика (фото)

Виктор Розовый с женой (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Напомним, до полномасштабного вторжения РФ Розовый был участником команды Загорецкая Людмила Степановна, а также участвовал в проекте "1+1" "Игры приколов".

После 24 февраля 2022 года Виктор записался добровольцем в полк "Азов".

Воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях, участвовал в обороне Киева.

Ранее мы рассказывали, что звезда "МастерШеф" сообщила о беременности.

Также мы писали, что Виталий Козловский женился и показал нежное фото.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига смеха Звезды шоу-бизнеса Женитьба
NEWS
Кабмин утвердил документы, которые позволят получить 6 млрд евро от Евросоюза
Кабмин утвердил документы, которые позволят получить 6 млрд евро от Евросоюза