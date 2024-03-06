Виталий Козловский женился и показал фото с любимой
Певец Виталий Козловский, ныне защищающий Украину на передовой, рассказал о том, что женился.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певца.
Отметим, что 6 марта певцу, который сейчас находится в ВСУ, исполнилось 39 лет. В этот день он решил показать всем поклонникам, что женился.
На фото он показал обручальные кольца его и любимой девушки.
"Сегодня мне 39. Прошел год, который перевернул мою жизнь… Когда оказываешься в шаге от смерти, ценности меняются полярно - хочется спешить жить, спешить любить, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным с самыми родными и самое важное не откладывать на потом. Скажу вселенной только одно: Спасибо", - написал Козловский.
Козловский женился (фото: instagram.com/vkozlovsky_music )
Пока неизвестно, кто же избранница исполнителя и защитника Украины.
"Просто когда ты говоришь много, приходится говорить еще больше. Всем свое время", - сказал певец.
Отметим, что Виталий присоединился к рядам ВСУ годом ранее.