Остапчуки впервые показали новорожденного сына: трогательные кадры из роддома

Телеведущий Владимир Остапчук в третий раз стал отцом - его третья жена Екатерина Полтавская во вторник, 10 декабря, родила сына. А сегодня молодые родители показали лицо ребенка полностью.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместный пост в Instagram супругов.

"Я знала, что после родов гормоны оказывают большое влияние на организм, но чтобы настолько. Каждый раз, когда смотрю на него, у меня внутри будто что-то расцветает", - отметила Полтавская.

Также она рассказала, что ее на время перестало раздражать в муже то, что он громко разговаривает.

Остапчук и Полтавская перед родами (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

На трогательных снимках показано, как Полтавская и Остапчук готовятся к рождению малыша. Телеведущий нежно целует живот своей супруги, а также ожидает появления своего третьего ребенка.

Сын Остапчука (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Как известно, малыш появился на свет в результате планового кесаревого сечения.

На фото показаны также первые минуты Тимофея после рождения. Так как жене Остапчука делали операцию, малыша сначала приложили "кожа к коже" к отцу. Если же женщина рожает самостоятельно, по протоколу, малыша выкладывают в первые минуты жизни на живот матери, а также стараются сразу же приложить к груди.

Владимир Остапчук с Тимофеем (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Роды - это не сказка, это сложный процесс (не хочу украшать), но персонал сделал их максимально приятным", - отметила Катерина Полтавская.

Также супруга Остапчука поблагодарила персонал частной клиники, где рожала, за поддержку.

Владимир Остапчук с молодой женой опубликовали первое видео с сыном.

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездных супругов тут же принялись комментировать публикацию:

"Так хорошо расписала, что захотелось забеременеть", - написала блогерша Любка-Губка

"Поздравляю-обнимаю", - отметил телеведущий Анатолий Анатолич

"Какой красивый"

"Пусть растет здоровым и счастливым под мирным небом"

"Поздравляем Тимофея в этом несправедливом, но одновременно прекрасном мире".

Тимофей Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, Полтавская - третья жена Остапчука. До этого он уже был в браке с Еленой Войченко, от которой имеет 2 детей, а также с нотариусом Кристиной Горняк.

С Екатериной Полтавской он познакомился осенью 2022 года, когда только разошелся с Горняк.

Отношения пары стремительно развивались: почти сразу они начали жить вместе, затем зарегистрировали брак, а весной 2024 года Екатерина забеременела.

Остапчуки заранее рассекретили пол ребенка, а также придумали ему имя.

Сын Остапчука и Полтавской появился на свет 10 декабря. 24-летней блогерше делали кесарево сечение по медицинским показаниям - у нее две матки, и сама бы она не смогла родить.

Малыш родился с весом 3020 граммов и ростом 53 сантиметров.

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)