Победительница "Холостяка" эмоционально высказалась из-за новых пожаров в Лос-Анджелесе: "Нас решили сжечь"

Блогерша Александра Шульгина, которая знакома многим украинцам как победительница первого сезона реалити-шоу о любви "Холостяк", рассказала, что из-за ситуации с новыми пожарами возле Лос-Анджелеса она решила снова эвакуироваться. Отметим, что она недавно вернулась из Мексики, где была с детьми.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

В Storiеs Шульгина эмоционально рассказала о ситуации, которая сейчас происходит.

"А у нас новый пожар в Лос-Анджелесе. Нас решили сжечь с лица мира", - написала она.

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В связи с этим победительница Холостяка приняла решение снова улететь со своими маленькими дочками - 2-летней Анджелиной и годовалой Аспен. Ранее она уже покидала шикарный дом, в котором живет со своим гражданским мужем. Однако спустя неделю решила вернуться, так как муж скучал за детьми.

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"По ходу мы опять с детьми улетаем... Нет сил сидеть в гари", - написала она.

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До этого она сообщала, что находиться на улице до сих пор небезопасно.

"У нас дома работают 4 очистителя воздуха. Медицинских. В целом мы потратили 25 тысяч долларов на чистку дома, в нем безопасно, но не на улице и в ближайший год будет токсично, поэтому мы решили переезжать. Сейчас ищем куда", - рассказала Шульгина.

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Также Александра считает, что все это подстроено специально и "пожары - это бизнес".

"Я много читаю, изучаю, чувствую и понимаю. Ничего не случается просто так. Война - бизнес. Пожары - бизнес. Все есть план глобалистов. Цель? Человечество под тотальным контролем: 15-минутные города, вакцины, истребление половины человечества", - отметила блогерша.

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Что известно про пожары в США

Пожары в Калифорнии начались во вторник, 7 января. Из-за сильного ветра они быстро распространились и уничтожили около двух тысяч зданий.

К слову, больше всего от пожаров пострадал престижные районы Пасифик Палисейдс, Бель-Эйр, Малибу и Калабасас, где расположены элитные дома и особняки мировых звезд.

Недавно Пэрис Хилтон опубликовала видео, на котором показала полностью разрушенный дом после пожара.

В среду, 22 января, возле Лос-Анжделеса начался новый масштабный пожар. Он быстро начал распространяться из-за сильного ветра и сухих кустарников. В связи с этим многие жители срочно эвакуируются.

Ученые связывают такие масштабные пожары с последствиями изменения климата. В последние годы резкие перепады между засушливыми и влажными периодами способствовали образованию сухой растительности, которая является более уязвимой к возгоранию.

Что известно про Александру Шульгину

Девушка засветилась на украинском ТВ в 2011 году на проекте "Холостяк" с американским танцором украинского происхождения Максом Чмерковским. Однако пара вскоре рассталась, несмотря на то, что Шульгина подчеркивала, что между ними была любовь.

После этого она пыталась построить карьеру в качестве ведущей, а также получила образование нутрициолога-диетолога.

Несколько лет назад переехала в США. Сейчас она является женским коучем, а также рассказывает в своем блоге про медитации и трансформации.

Шульгиной 37 лет. Она живет в гражданском браке с мужчиной, которого называет супермен. У пары родились две дочери.

Александра Шульгина с дочками (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)