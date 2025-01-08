Победительница "Холостяка" срочно эвакуируется из дома в Лос-Анджелесе: "Пожар не могут погасить"

Победительница первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" с Максом Чмерковским, блогерша Александра Шульгина, которая живет в элитном районе Лос-Анджелеса (США), попала в эпицентр масштабного пожара.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Девушка часто делится подробностями своей жизни в Stories. Вчера она показала свое обычное начала дня: она завезла свою 2-летнюю дочь в школу и поехала решать свои вопросы. Однако через несколько часов Шульгиной позвонили и сообщили, что ребенка нужно забрать.

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"В связи с пожаром, который не могут остановить, детей со школы эвакуируют", - рассказала Шульгина. Также она показала кадры надвигающегося пожара.

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Победительница первого "Холостяка" также сообщила, что дома ее знакомых уже сгорели, а они находятся в 10 минутах от происходящего. Пожары не могут потушить из-за сильного ветра и, скорее всего, им придется эвакуироваться.

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Затем девушка показала, что она экстренно собрала чемодан с самыми необходимыми вещами для эвакуации.

"Когда вся жизнь поместилась в чемодан", - отметила Шульгина.

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"Пожары остановить не могут, они пошли дальше. Ветер сильный будет еще сутки. Такого ужаса я не испытывала еще никогда", - подчеркнула Шульгина.

Также она написала, что сгорела школа, в которой учится сын ее гражданского мужа, которого она называет Супермен.

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Александра отметила, что она с детьми в безопасности, но в Лос-Анджелесе - апокалипсис: на улице ураган и летают пальмы. А уснуть просто невозможно от запаха гари и громких звуков.

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Также она шокировала кадрами, что дом ее друзей сгорел.

"Жизнь уже никогда не будет прежней", - написала Шульгина.

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Напомним, Александра Шульгина победила в первом сезоне шоу "Холостяк" в 2011 году. Однако ее отношения с американским танцором украинского происхождения Максимом Чмерковским практически сразу завершились. Девушка пыталась строить карьеру на украинском телевидении, получила диплом спортивного диетолога, а также стала сертифицированным фитнес-тренером и коучем.

Несколько лет назад она приняла решение переехать жить в США. Там она нашла мужчину, имя которого не разглашает, а называет Суперменом. Ему 44 года, он родом из Боливии, но с 23 лет живет в Америке. От предыдущего брака у мужчины есть двое сыновей-подростков. Именно ради него девушка переехала из Майами в Лос-Анджелес.

Шульгина со своим гражданским мужем (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)

Пара живет в гражданском браке. В 2022 году Шульгина родила Супермену дочь, которую назвали Анджелиной, а в 2023-м - еще одну дочь Аспен.

Александра Шульгина с дочками (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)