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Решетник отреагировал на публичную ссору Инны и Терена из "Холостяка"

Воскресенье 12 января 2025 13:45
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Решетник отреагировал на публичную ссору Инны и Терена из "Холостяка" Григорий Решетник и Инна Белень (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях между главным героем 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Александром Тереном и победительницей шоу Инной Белень возникли недоразумения относительно языкового вопроса. Свою ссору пара решила вынести на публику. Ведущий проекта Григорий Решетник отреагировал на ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Напомним, на днях в разговоре со Славой Деминым уроженка Харькова Инна высказалась по поводу критики в адрес русскоязычных людей.

Она отметила, что иногда сама использует русизмы. Также Белень отметила, что поддерживает харьковчан, даже если они продолжают общаться на русском языке, и призвала всех оставаться человечными.

Александр признался, что для него стало неожиданностью позиция его девушки. Под публикацией ветерана войны возникла оживленная дискуссия, в результате чего Инну захейтили.

Решетник отреагировал на публичную ссору Инны и Терена из &quot;Холостяка&quot;

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

Победительница шоу "Холостяк" поделилась, что из-за языкового вопроса их ссора с Тереном стала публичной, и теперь она чувствует себя "незащищенной".

Комментируя ситуацию Григорий Решетник признался, что "не видит никакого конфликта" между парой.

"Это нормально, когда две личности, которые строят отношения, высказывают свою точку зрения, обсуждают те или иные темы, дискутируют и пытаются найти общий знаменатель. Потому что до встречи партнера у каждого из нас был свой личный опыт, детство и путь роста, свое видение жизни. А когда ты строишь семью или отношения, желательно, чтобы эти ценности сходились и имели одно общее видение, и цель", - высказался телеведущий.

Также он убежден, что влюбленным удастся услышать и понять друг друга.

Решетник отреагировал на публичную ссору Инны и Терена из &quot;Холостяка&quot;

Решетник высказался о ссоре Терена и Белень (скриншот)

К слову, ранее участница "Холостяка" призналась, встретила ли свою любовь после шоу.

Также она ответила на упреки, что пришла на шоу ради пиара.

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