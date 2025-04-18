"Вы на приколе?" Тарас Цымбалюк - новый Холостяк: как реагируют украинцы
Известный актер Тарас Цымбалюк примет участие в романтическом проекте "Холостяк". Эта новость вызвала бурные обсуждения: от восторга до критики.
Что в сети говорят о новом Холостяке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда выйдет новый "Холостяк"
Как стало известно, 14-й сезон проекта появится на экранах уже осенью 2025 года. На этот раз главным героем выбрали Тараса Цымбалюка, который славится успешной актерской карьерой.
"В свои 35 у Тараса много успешных проектов, фильмы с ним попадают на Netflix, а его герои становятся культовыми. За его брутальной внешностью скрывается мужчина, который не потерял веру в любовь и знает, к чему стремится в отношениях", - объяснили выбор героя создатели проекта в описании к видео анонсу.
"Устами своих персонажей он много раз говорил о любви. Но этой осенью готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому признается в любви по-настоящему", - продолжили они.
Сам Тарас пока новость не комментировал. За два часа от объявления имени нового Холостяка он лишь опубликовал лаконичную Stories.
Stories Цимбалюка (скриншот)
Как отреагировали в сети на нового Холостяка
Одни пользователи с радостью восприняли новость, а другие вспомнили скандалы с участием актера, в частности о прослушивании русскоязычной музыки. Многие юзеры также поставили под сомнение уместность шоу во время войны.
Вот что пишут украинцы:
- "Однозначно этот Холостяк уже любовь. Как дождаться?"
- "Ну хоть посмотрим хорошую актерскую игру".
- "Это тот Тарас, который слушает русскую музыку со своей подругой? Лицемерным кажется. Но, видимо, такой как раз характер и нужен Холостяку".
- "Это серьезная заявка на реабилитацию проекта "Холостяк" после сезона с Тереном! Ждем".
- "Если бы не его танцульки под русскую музыку и дружбу с Алхим, возможно, это бы был классный кандидат. Тем не менее... Печальный контраст после того, как последним Холостяком был ветеран российско-украинской войны".
- "Вау, такой герой, что я впервые в жизни захотела пойти на этот проект".
- "Сайт по приему заявок уже, видимо, лег за 10 минут".
- "О, это тот москворотый, который тусит под москальскую музыку? Ожидаю, что это тот еще дегенерат и газлайтер".
- "Брать человека, который потребляет руснявый контент во время войны и поддерживает взаимоотношения с людьми, которым прямая дорога в рашку..."
- "Ну да, у нас нет войны, то почему бы не снимать "Холостяк". А пенсионеры пусть донатят нашим отважным защитникам, со своих мизерных пенсий".
- "Вы на приколе? Я в шоке от положительных комментариев! Мужчины воюют, теряют семьи, откладывают личную жизнь на потом, потому что сейчас защищают Украину, а тут Холостяк, который в костюмчике будет ходить на свидания, выбирать себе девушек, развлекаться!".
Поддержали звезду его коллеги Алексей Суровцев, Наталка Денисенко, Григорий Решетник, Александр Боднар и другие, которые оставили теплые слова поздравления.
Цимбалюк стал новым героем проекта "Холостяк-14" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Напомним, раньше Тарас Цимбалюк почти не попадал в скандалы. В прошлом году он оказался в центре внимания, когда вместе с тогдашней избранницей Светланой Готочкиной и скандальной блогершей Алхим развлекался под песни российских исполнителей. Однако впоследствии он извинился за инцидент и признал ошибку.
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При написании материала были использованы Instagram СТБ и Тараса Цымбалюка.