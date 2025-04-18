8 фильмов и сериалов, где вы могли видеть Тараса Цымбалюка - нового героя "Холостяка"

Новость о том, что Тарас Цымбалюк стал новым героем "Холостяка" , взбудоражила сеть. Актер, которого многие знают как того самого Карпа из сериала "Спіймати Кайдаша", успел "засветиться" во многих лентах.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 8 сериалов и фильмов с Тарасом Цымбалюком, где мы точно могли его видеть.

"Чорний ворон"

В этом фильме Цымбалюк играл Ивана Черноуса. Его герой - главная персона ленты. Сюжет построен вокруг борьбы украинских повстанцев с коммунистами. Актер играет "Черного ворона" - атамана, который ведет за собой украинцев.

"Спіймати Кайдаша"

Сериал, который уже считается культовым, стал одним из самых ярких в фильмографии Тараса. В нем он играет Карпа Кайдаша - старшего сына, который женится на Мотре и оказывается в эпицентре событий.

"Кава з кардамоном"

Драматический сериал о запретной любви рассказывает о жизни во Львове XIX века. Цымбалюк играет Андрея, брата главной героини. Сюжет построен вокруг девушки, которая должна выдержать большое осуждение из-за отношений с женатым шляхтичем.

"Зв'язок"

А этот сериал вышел уже после начала полномасштабной войны. В нем рассказывается об украинцах, жизнь которых изменилась 24 февраля 2022 года. Цымбалюк играет Сергея, одного из главных героев.

"Встигнути до 30"

Юмористический сериал рассказывает о трех героинях, которым исполнилось 29 лет. Они понимают, что должны изменить жизнь до 30-ти, а потому решаются на авантюры. Цымбалюк играет эпизодическую роль.

"Конотопская відьма"

Новый украинский фильм рассказывает о ведьме, которая живет в современном мире. Главная героиня живет с парнем Андреем (его играет Цымбалюк), который погибает в начале полномасштабной войны. И его возлюбленная хочет мести, чтобы наказать оккупантов.

"Песики"

Комедийный фильм вышел на экраны совсем недавно. В нем Цымбалюк сыграл одного из парней, которого встречает главная героиня. Все, с кем она любит, превращаются в собачек, а потому ей приходится сделать все, чтобы остановить эту "магию".

"Коли ти вийдеш заміж?"

Еще одна комедия, в которой Цымбалюк сыграл Марка - одного из главных персонажей. В центре истории оказаться искусствовед, жизнь которой летит кувырком. Ее свадьба сорвана, возлюбленный оказался предателем - и поэтому она отправляется в путешествие, которое станет новым и очень неожиданным приключением.