Одна из участниц "Холостяка 2022" вышла замуж в США: кто ее избранник
Участница романтического шоу "Холостяк-12", экс-девушка звезды "Поймать Кайдаша" Тараса Цымбалюка Виктория Варлей вышла замуж в США.
Об этом стало известно из пост-шоу популярного реалити "Холостяк", ведущим которого стал Григорий Решетник.
Кто стал избранником Варлей
Мужем 38-летней Виктории стал мужчина по имени Петр. Он живет и работает в Нью-Йорке.
Украинская актриса Виктория Варлей сейчас живет в Майами.
Подруга Виктории и познакомила ее с Петром – та показала его актрисе в Instagram. Это было еще до участия Вики в проекте "Холостяк".
Виктория Варлей и Петр (Скриншот из видео)
Варлей Петр очень понравился, она поняла, что влюбилась и хочет за этого мужчину замуж.
Но в то время у него была жена и ребенок, с супругой он находился в стадии развода.
В 2022 году Петр сделал Виктории предложение руки и сердца. По ее словам, это произошло, кгда они завтракали.
Виктория Варлей и Петр (Скриншот из видео)
"Это было утро. Я проснулась и мы пошли завтракать дома. Петр сделал мне предложение, я сказала "да", конечно. В моей голове было все настолько сумбурно, что я не понимала, что происходит", – рассказала она.
"Я очень счастлива", – добавила актриса.
Виктория Варлей с мужем (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Напомним, что ранее актриса призналась, что делала операцию на веках (блефаропластика), удаляла комки Биша (хирургическая операция, направленная на извлечение скоплений жира щечного участка), увеличивала губы.
Украинский актер Тарас Цымбалюк подтвердил, что с 2015 по 2017 год они с Варлей находились в отношениях. Впрочем, после разрыва им удалось остаться хорошими друзьями.
Напомним, что Холостяк 12 назвал победительницу.