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Одна из участниц "Холостяка 2022" вышла замуж в США: кто ее избранник

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Суббота 21 января 2023 11:17
Одна из участниц "Холостяка 2022" вышла замуж в США: кто ее избранник Фото: Виктория Варлей вышла замуж (instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Людмила Жукова

Участница романтического шоу "Холостяк-12", экс-девушка звезды "Поймать Кайдаша" Тараса Цымбалюка Виктория Варлей вышла замуж в США.

Об этом стало известно из пост-шоу популярного реалити "Холостяк", ведущим которого стал Григорий Решетник.

Кто стал избранником Варлей

Мужем 38-летней Виктории стал мужчина по имени Петр. Он живет и работает в Нью-Йорке.

Украинская актриса Виктория Варлей сейчас живет в Майами.

Подруга Виктории и познакомила ее с Петром – та показала его актрисе в Instagram. Это было еще до участия Вики в проекте "Холостяк".

Одна из участниц &quot;Холостяка 2022&quot; вышла замуж в США: кто ее избранник

Виктория Варлей и Петр (Скриншот из видео)

Варлей Петр очень понравился, она поняла, что влюбилась и хочет за этого мужчину замуж.

Но в то время у него была жена и ребенок, с супругой он находился в стадии развода.

В 2022 году Петр сделал Виктории предложение руки и сердца. По ее словам, это произошло, кгда они завтракали.

Одна из участниц &quot;Холостяка 2022&quot; вышла замуж в США: кто ее избранник

Виктория Варлей и Петр (Скриншот из видео)

"Это было утро. Я проснулась и мы пошли завтракать дома. Петр сделал мне предложение, я сказала "да", конечно. В моей голове было все настолько сумбурно, что я не понимала, что происходит", – рассказала она.

"Я очень счастлива", – добавила актриса.

Одна из участниц &quot;Холостяка 2022&quot; вышла замуж в США: кто ее избранник

Виктория Варлей с мужем (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Напомним, что ранее актриса призналась, что делала операцию на веках (блефаропластика), удаляла комки Биша (хирургическая операция, направленная на извлечение скоплений жира щечного участка), увеличивала губы.

Украинский актер Тарас Цымбалюк подтвердил, что с 2015 по 2017 год они с Варлей находились в отношениях. Впрочем, после разрыва им удалось остаться хорошими друзьями.

Напомним, что Холостяк 12 назвал победительницу.

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Холостяк