Звезда "Холостяка" Мелехова сказала, кого из участниц видит рядом с Тереном

По словам Мелеховой, рядом с Александром она видит военную журналистку Светлану Кирган.

"Но, общаясь со Светланой, мне кажется, что ей не хватает уверенности в себе", - считает Татьяна.

Светлана с Александром Тереном (фото: instagram.com/svitlana_kyrhan)

Также бизнесвумен добавила, что те участницы, которого ветеран войны отправил домой, имели искренние намерения построить отношения с главным героем.

А вот истинные намерения девушек, которые продолжают свое участие в проекте, вызывают у нее сомнения.

"Я вам скажу так. Судя по тому, что я сейчас вижу и фильтрую всю информацию, мне кажется, что те девушки, которые уже ушли, многие из них были больше заинтересованы Сашей, чем те девушки, что остались. Поэтому я и перед машиной ему сказала: "Не ошибись", - рассказала девушка.

Татьяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)

Что известно о Татьяне Мелеховой

Татьяне 29 лет. Она родом из Одессы. На официальной Instagram-странице "Холостяка" указано, что девушка имеет собственный бизнес по изготовлению игрушек. Создает их она собственноручно.

"Создает игрушки собственноручно, и в каждую вкладывает частичку своей души. Чувствительная, настоящая, честная. Готова на безумные поступки. "Иду на "Холостяк", чтобы найти любовь", - указано в описании.

Татьяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)