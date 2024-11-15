Зірка "Холостяка" Мелехова сказала, кого з учасниць бачить поряд з Тереном

Зі слів Мелехової, поряд з Олександром вона бачить військову журналістку Світлану Кирган.

"Але, спілкуючись зі Світланою, мені здається, що їй не вистачає впевненості у собі", - вважає Тетяна.

Світлана з Олександром Тереном (фото: instagram.com/svitlana_kyrhan)

Також бізнесвумен додала, що ті учасниці, якого ветеран війни відправив додому, мали щирі наміри побудувати стосунки з головним героєм.

А ось справжні наміри дівчат, які продовжують свою участь у проєкті, викликають у неї сумніви.

"Я вам скажу так. Судячи з того, що я зараз бачу і фільтрую всю інформацію, мені здається, що ті дівчата, які вже пішли, багато з них були найбільше зацікавлені Сашею, ніж ті дівчата, що залишилися. Тому я і перед машиною йому сказала: "Не помились", - розповіла дівчина.

Тетяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)

Що відомо про Тетяну Мелехову

Тетяні 29 років. Вона родом з Одеси. На офіційній Instagram-сторінці «Холостяка» вказано, що дівчина має власний бізнес з виготовлення іграшок. Створює їх вона власноруч.

"Створює іграшки власноруч, і в кожну вкладає часточку своєї душі. Чутлива, справжня, чесна. Готова на шалені вчинки. "Йду на "Холостяк", щоб знайти кохання", - вказано в описі.

Тетяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)