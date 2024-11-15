Звезда "Холостяка" Мелехова сказала, кого из участниц видит рядом с Тереном

Звезда "Холостяка-13" Татьяна Мелехова, которая покинула проект во втором эпизоде, рассказала, есть ли среди участниц, которые сейчас остались на шоу, те, которые могли бы стать главному герою Александру Терену удачной партией.

По словам Мелеховой, рядом с Александром она видит военную журналистку Светлану Кирган.

"Но, общаясь со Светланой, мне кажется, что ей не хватает уверенности в себе", - считает Татьяна.

Светлана с Александром Тереном (фото: instagram.com/svitlana_kyrhan)

Также бизнесвумен добавила, что те участницы, которого ветеран войны отправил домой, имели искренние намерения построить отношения с главным героем.

А вот истинные намерения девушек, которые продолжают свое участие в проекте, вызывают у нее сомнения.

"Я вам скажу так. Судя по тому, что я сейчас вижу и фильтрую всю информацию, мне кажется, что те девушки, которые уже ушли, многие из них были больше заинтересованы Сашей, чем те девушки, что остались. Поэтому я и перед машиной ему сказала: "Не ошибись", - рассказала девушка.

Татьяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)

Что известно о Татьяне Мелеховой

Татьяне 29 лет. Она родом из Одессы. На официальной Instagram-странице "Холостяка" указано, что девушка имеет собственный бизнес по изготовлению игрушек. Создает их она собственноручно.

"Создает игрушки собственноручно, и в каждую вкладывает частичку своей души. Чувствительная, настоящая, честная. Готова на безумные поступки. "Иду на "Холостяк", чтобы найти любовь", - указано в описании.

Татьяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)