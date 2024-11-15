ua en ru
Пт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда "Холостяка" Мелехова сказала, кого из участниц видит рядом с Тереном

Пятница 15 ноября 2024 14:00
UA EN RU
Звезда "Холостяка" Мелехова сказала, кого из участниц видит рядом с Тереном Татьяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Холостяка-13" Татьяна Мелехова, которая покинула проект во втором эпизоде, рассказала, есть ли среди участниц, которые сейчас остались на шоу, те, которые могли бы стать главному герою Александру Терену удачной партией.

Своими мнениями Татьяна поделилась в интервью РБК-Украина.

По словам Мелеховой, рядом с Александром она видит военную журналистку Светлану Кирган.

"Но, общаясь со Светланой, мне кажется, что ей не хватает уверенности в себе", - считает Татьяна.

Звезда &quot;Холостяка&quot; Мелехова сказала, кого из участниц видит рядом с Тереном

Звезда &quot;Холостяка&quot; Мелехова сказала, кого из участниц видит рядом с Тереном

Светлана с Александром Тереном (фото: instagram.com/svitlana_kyrhan)

Также бизнесвумен добавила, что те участницы, которого ветеран войны отправил домой, имели искренние намерения построить отношения с главным героем.

А вот истинные намерения девушек, которые продолжают свое участие в проекте, вызывают у нее сомнения.

"Я вам скажу так. Судя по тому, что я сейчас вижу и фильтрую всю информацию, мне кажется, что те девушки, которые уже ушли, многие из них были больше заинтересованы Сашей, чем те девушки, что остались. Поэтому я и перед машиной ему сказала: "Не ошибись", - рассказала девушка.

Звезда &quot;Холостяка&quot; Мелехова сказала, кого из участниц видит рядом с Тереном

Татьяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)

Что известно о Татьяне Мелеховой

Татьяне 29 лет. Она родом из Одессы. На официальной Instagram-странице "Холостяка" указано, что девушка имеет собственный бизнес по изготовлению игрушек. Создает их она собственноручно.

"Создает игрушки собственноручно, и в каждую вкладывает частичку своей души. Чувствительная, настоящая, честная. Готова на безумные поступки. "Иду на "Холостяк", чтобы найти любовь", - указано в описании.

Звезда &quot;Холостяка&quot; Мелехова сказала, кого из участниц видит рядом с Тереном

Звезда &quot;Холостяка&quot; Мелехова сказала, кого из участниц видит рядом с Тереном

Татьяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)

Ранее военная-участница "Холостяка" со слезами рассказала о муже, которого убили на фронте.

Также уже вышло интервью с экс-участницей проекта и сомелье Алиной Пухальской.

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Отношения
NEWS
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака