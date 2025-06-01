Звезда "Ходячих мертвецов" назвала 3 сериала, которые советует посмотреть всем

3 сериала, которые советует актриса

"Это преступление, но я никогда раньше не смотрела "Клан Сопрано", и у меня всегда была такая мысль: я должна сделать это, когда у меня будет время посмотреть все без перерыва, что я сейчас и делаю. Сейчас я на последнем сезоне и просто прекрасно провожу время", - призналась звезда.

Культовый сериал "Клан Сопрано" рассказывает о семье из мафиозного клана. Эпизоды выходили с 1999 года, а последний был представлен в 2007.

"Я также смотрю "Агентство" с Майклом Фассбендером. Это замечательное и действительно хорошее шоу", - добавила актриса.

Это новый шпионский сериал, который уже успел стать популярным. В нем рассказывается об агенте ЦРУ, который не может убежать от прошлого. Любовь, приключения и неожиданные события - сюжет точно "заценят" фаны интересных сериалов.

"А еще "Счастливая долина" - еще один сериал. Я смотрю все эти британские криминальные драмы", - отметила Лорен.

Сериал "Счастливая долина" действительно считается "классической" криминальной драмой, ведь главная героиня покажет, насколько трудно принимать все вызовы, которые нам подбрасывает жизнь. Вместе с тем она будет преодолевать преграды и принимать непростые решения, от которых часто хочется плакать.