Эти свежие сериалы стоит увидеть: удивят и подарят новые эмоции

Нуждаетесь в перезагрузке? Эти свежие сериалы подарят яркие эмоции, помогут расслабиться и отдохнуть. Здесь и комедии, и драмы - выбирайте под свое настроение!

"Сирены"

История, которая сочетает черный юмор и драму. Это острое исследование женщин и власти.

Когда Дивон замечает, что у ее сестры Симоны странные отношения с богатой руководительницей, она решает вмешаться. Однако женщина еще не знает, что ее поиски правды могут обернуться опасностью.



"Девять идеальных незнакомцев"

Психологическая драма с элементами триллера. Девять незнакомцев прибывают в оздоровительный центр ради "исцеления".

Ситуация осложняется, когда нетрадиционные методы лечения приводят к неожиданным последствиям. Второй сезон уже вышел на экраны.



"Убийца-бот"

Фантастический боевик о киборге, который обрел независимость, взломав собственный код. Он не хочет общаться с людьми и любит наслаждаться просмотром сериалов.

Все меняется, когда неожиданные обстоятельства заставляют андроида выйти из зоны комфорта и присоединиться к важной миссии.



"Покерфейс"

Мистический сериал рассказывает о работнице казино Чарли Кейл. Убегая от владельца, она невольно начинает распутывать загадочные смерти.

Уже вышел второй сезон шоу, который впечатляет не меньше предыдущего. Главной особенностью девушки является способность легко определять, когда человек лжет.



"Хитрости"

Стендаперка Дебора Ванс переживает упадок в карьере. Чтобы обновить материал, она нанимает сценаристку Аву, которая потеряла работу из-за скандального твита. Творческий тандем начинает работать вместе, влияя друг на друга и переживая взлеты и падения.