7 мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: посмотрите на одном дыхании

Мини-сериалы не затягивают на долгие сезоны, ведь они получают всего несколько эпизодов, которые можно посмотреть на одном дыхании. Увлекательные, драматические, даже мистические - именно то, что нужно для идеального отдыха дома.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 мини-сериалов, которые мгновенно затягивают и держат в напряжении вплоть до финальных сцен.

"Сирены"

Сериал о двух сестрах поразит вас не только забавными или запутанными сценами, но и неожиданными сюжетными линиями. Две сестры, которые пытаются понять друг друга, едва ли смогут найти общий язык после долгой разлуки. Но в этом и вся изюминка - смотрите, как ошибки и импульсивные поступки способны рассорить, а затем объединить.

"Лучшая сестра"

Этот мини-сериал тоже о сестрах, но их судьбы очень разные. Одна становится успешной, другая идет на дно из-за пагубных привычек и зависимостей. Смогут ли они помочь друг другу? А что будет, когда на поверхность всплывет правда, которая разоблачит многолетнюю ложь одной из сестер?

"Девять полных незнакомцев"

Психологический триллер и Николь Кидман в роли загадочной гуру будет держать вас в напряжении до последней серии. Девять незнакомцев приезжают на ретрит, но попадают в ловушку собственных страхов и секретов. Напряжение нарастает с каждой серией, заставляя сомневаться, кто на самом деле здесь "лечит", а кто лишь играет определенную роль.

"Потерянные цветы Элис Гарт"

Трогательная драма расскажет о жизни женщины, которая всегда чувствовала себя слабой и даже ненужной. Но все изменится, когда она начнет работать с цветами. Тайны, о которых все молчат, рано или поздно придется распутывать.

"Великолепная пара"

Романтический детектив с неожиданным сюжетом будет идеальным вариантом на выходные. Пара готовится к свадьбе, но вдруг происходит убийство. Расследование выводит на поверхность скрытые конфликты, ложь и старые обиды. Элегантный юмор и интрига до последней минуты вас поразят.

"Поляна"

Психологическая драма не оставит вас равнодушными. Атмосфера напряженная, диалоги держат в тонусе, а запутанная история, которая тянулась годами, реально шокирует. Вы будете смотреть каждый эпизод на одном дыхании.

"Под мостом"

Мини-сериал рассказывает об убийстве девочки и героине, которая пытается добраться до правды. Темная и атмосферная история с глубоким социальным подтекстом заставит о многом задуматься. Сюжет долго не отпускает, ведь поражает и пугает.