UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зірка "Ходячих мерців" назвала 3 серіали, які радить подивитися всім

Лорен Коен (кадр з серіалу "Ходячі мерці")
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Лорен Коен, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Ходячі мерці", розповіла, що дивиться зараз. Зірка порадила одразу 3 варіанти, які їй дуже сподобалися.

Що дивиться акторка "Ходячих мерців", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.

3 серіали, які радить акторка 

"Це злочин, але я ніколи раніше не дивилася "Клан Сопрано", і в мене завжди була така думка: я маю зробити це, коли в мене буде час подивитися все без перерви, що я зараз і роблю. Зараз я на останньому сезоні і просто чудово проводжу час", - зізналася зірка.

Культовий серіал "Клан Сопрано" розповідає про родину з мафіозного клану. Епізоди виходили з 1999 року, а останній було представлено у 2007.

 

"Я також дивлюся "Агентство" з Майклом Фассбендером. Це чудове та дійсно гарне шоу", - додала акторка.

Це новий шпигунський серіал, який вже встиг стати популярним. В ньому розповідається про агента ЦРУ, який не може втекти від минулого. Кохання, пригоди та несподівані події - сюжет точно "зацінять" фани цікавих серіалів.

 

 "А ще "Щаслива долина" - ще один серіал. Я дивлюся всі ці британські кримінальні драми", - зазначила Лорен.

Серіал "Щаслива долина" дійсно вважається "класичною" кримінальною драмою, адже головна героїня покаже, наскільки важко приймати всі виклики, які нам підкидає життя. Разом з тим вона буде долати перепони й ухвалювати непрості рішення, від яких часто хочеться плакати.

 

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуфильмыЗірки шоу-бізнесуФільми