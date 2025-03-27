Звезда "Х-Фактора" впервые за три года встретился с бабушкой, которая жила в оккупации: "Плачу от счастья" (видео)

Певец и звезда "Х-Фактора" Дмитрий Волканов родился и вырос в Бердянске, который сейчас оккупировала РФ. И там находилась его бабушка, но недавно она все же сумела уехать и уже встретилась со звездным внуком.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Волканова.

Певец рассказывал, что сам он встретил начало полномасштабной войны в Киеве. А две его бабушки - в Бердянске. Он очень волновался за них, ведь не мог с ними увидеться.

"Более трех лет прошло с того дня, когда мы виделись в последний раз. У нас забрали такую возможность, у нас забрали дом... Три года звонков, плохая связь, отсутствие в сети неделями... И вот тот момент, когда жажда жизни и свободы побеждает!" - написал ныне Волканов.

Одна из его бабушек решилась оставить все, что имела в Бердянске. Ради встречи с детьми и внуками она преодолела немалый путь. И женщине удалось наконец обнять певца. Он показал теплую встречу с бабушкой, которая получилась невероятно трогательной.

"Человек в почти 70 лет, бросая все, едет к своим детям, через 3 страны, 4 суток сидя в автобусе и стоя на границах по 18 часов... Ради этих объятий... Плачу от счастья", - написал Дмитрий.

В комментариях под видео пользователи порадовались за Волканова и его бабушку. Они пишут:

"Как я хочу, чтобы все семьи снова были вместе! Чтобы наши родные люди были в безопасности и при упоминании дома все украинцы больше не плакали, а счастливо улыбались!"

"Как это прекрасно встречать родных сердцу и душе людей. Радуюсь вместе с вами"

"Хотела бы так же своих увидеть. Радуюсь с вами"

"Божечки, какое счастье! Бабушке крепкого здоровья и долгих лет жизни"

"Такие счастливые, бабушка может гордиться своим внуком"

"Так трогательно. Желаю всем семьям как можно быстрее воссоединиться".

Вас может заинтересовать