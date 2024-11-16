Звезда "Х-Фактора" назвал поступок Данилко, который не мог не ошарашить

Певец и экс-участник шоу-балета Верки Сердючки Дмитрий Волканов рассказал, как Андрей Данилко помог ему попробовать себя в роли сольного артиста. После талант-шоу он выступал в команде звезды.

Во время интервью у артиста спросили, соглашается ли он со словами, что Данилко "посвятил" его в мир шоу-бизнеса. Волканов отреагировал на это с юмором.

"Ну, дай Бог, может он меня и посвятил, может поэтому мы сейчас здесь и сидим. Действительно, что проект "Х-фактор", что работа в коллективе Верки Сердючки - дали мне очень много. Благодаря этому опыту мне удалось как-то это все комбинировать", - признал певец.

Волканов и Данилко (фото: stb.ua)

Волканов вспомнил, что он получил возможность выступить на сцене со своей песней "Намалюю" именно благодаря Данилко. Это произошло неожиданно, во время концерта Сердючки.

"Это было для меня большим удивлением, потому что я выполнял функции бэк-вокалиста, а в какой-то момент Андрей Михайлович прямо на сцене сказал: "А сейчас давайте попросим Диму". И он снял с меня эти уши, этого зайца, и это было очень трогательно. Потому что когда я начал петь, можно сказать на публику свою авторскую песню в Бухаресте, и люди начали подпевать - это было для меня просто вау", - отметил Волканов.

Он не стал скрывать, что этот поступок его ошарашил. Он не ожидал такого сюрприза от Данилко.