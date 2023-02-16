Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Украину: первые фото и видео

Цель визита

В настоящее время артист находится в Киеве. Глисон намерен встретиться с украинскими военными.

Также артист уже провел встречу с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, а деньги с этого мероприятия передадут в помощь украинской армии.

Позже, в 17:00 в театре состоится благотворительный киноинтенсив. Изъятые средства будут направлены на приобретение грузовика для минометчиков.

Джек Глисон приехал в Киев (facebook.com/kateryna.chepura)

В интервью "Украина сейчас" актер признался, что ему приятно, что его пригласили в Киев.

"Я в Украине только 12 часов. Мы приехали во Львов, а затем на поезде в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране, но уже душой радуюсь тому, что нет снега", - сказал Глисон.

Также он отметил, что актеры должны использовать "свой профиль знаменитости", чтобы привлечь внимание к войне в Украине.

Как помогает ВСУ

Актер вместе с друзьями привез пикап для ВСУ.

Кроме того, недавно Глисон выставил на аукцион статуэтку своего персонажа, чтобы помочь Украине. Вырученные средства будут направлены на покупку тепловизора для 5 отдельного штурмового полка.

Джек Глисон (GettyImages)