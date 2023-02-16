Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Украину: первые фото и видео

Известный ирландский актер, звезда сериала "Игра престолов" Джек Глисон приехал в Украину. Известно, что в Украине он останется до 19 февраля.
О визите сообщила украинская режиссер Екатерина Чепура в Facebook.
В настоящее время артист находится в Киеве. Глисон намерен встретиться с украинскими военными.
Также артист уже провел встречу с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, а деньги с этого мероприятия передадут в помощь украинской армии.
Позже, в 17:00 в театре состоится благотворительный киноинтенсив. Изъятые средства будут направлены на приобретение грузовика для минометчиков.
В интервью "Украина сейчас" актер признался, что ему приятно, что его пригласили в Киев.
"Я в Украине только 12 часов. Мы приехали во Львов, а затем на поезде в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране, но уже душой радуюсь тому, что нет снега", - сказал Глисон.
Также он отметил, что актеры должны использовать "свой профиль знаменитости", чтобы привлечь внимание к войне в Украине.
Актер вместе с друзьями привез пикап для ВСУ.
Кроме того, недавно Глисон выставил на аукцион статуэтку своего персонажа, чтобы помочь Украине. Вырученные средства будут направлены на покупку тепловизора для 5 отдельного штурмового полка.
Ранее в Украину приезжал голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм. Известно, что он встретился с врачами из-за плохого самочувствия.
Также второй раз во время войны приезжал Лиев Шрайбер - голливудская звезда с украинскими корнями