Звезда "Голосу країни" честно ответил, что думает о мобилизации мужчин-артистов

"Это вопрос, который в контексте нашей реальности, но он напрямую касается факта сохранения культуры. Конечно, мы живем в это время, когда стать "артистом" легко - заливаешь трек в TikTok и у тебя уже есть возможность проснуться известным", - отметил Андрей Хайат.

В то же время он подчеркнул, что важно думать о будущем и о том, что мы сможем передать в культурном плане будущим поколениям.

"Я думаю, что в этом вопросе стоит взвешивать мыслями о будущем. Ведь через десятки лет определенные имена настоящего будут частью украинского культурного наследия, которое будет важной страницей и зеркалом нашего времени для будущих поколений", - считает артист.

То есть, по словам певца, важно сохранить людей, которые будут передавать культурное наследие потомкам. Речь идет о людях творческих профессий.

"Конечно, мы, в первую очередь, граждане своей страны, а уже потом художники, писатели, музыканты и так далее. Но я очень надеюсь, что момент, когда ценность культурных достижений ляжет на весы с существованием нации, как таковой, не наступит. Потому что можно сохранить землю, на которой не будет что сеять. Мы должны продолжать этот круг и что-то передавать потомкам, как это когда-то передали нам", - подытожил он.

Андрей Хайат (фото: instagram.com/ado.khayat)

Кто такой KHAYAT

Андрей Хайат - украинский певец и автор песен, работающий в жанре фолктроника. Финалист вокального шоу "Голос країни", участник национального отбора на "Евровидение-2019" и "Евровидение-2020", "Евровидение-2025".

Певцу 27 лет. Родился в городе Знаменка Кировоградской области, где окончил музыкальную школу по классу аккордеон.

В 2019 году окончил Национальный педагогический университет им. П. Драгоманова по специализации "Английский и арабский языки".

Участие в шоу "Голос країни"

В 2019 году певец засветился на шоу "Голос країни". На слепых прослушивания исполнил украинскую народную песню "В кінці греблі шумлять верби". Певец выбрал команду Тины Кароль.

На этапе "вокальных боев" он вместе с Гульназ Хасановой спел композицию "Равнодушие". По результатам вокальных боев прошел дальше. На этапе нокаутов Хайат исполнил украинскую народную песню "Летить галка через балку" и по выбору тренера попал в четвертьфинал (прямых эфиров шоу).

В первом прямом эфире KHAYAT спел украинскую народную песню "Ой, чий то кінь стоїть". По результатам выступления команды певец получил самую большую поддержку зрителей и автоматически стал полуфиналистом. В полуфинале исполнил песню "Плакала" группы "Kazka". Во время распределения голосов от Тины Кароль получил 51%, а по результатам зрительского голосования - 68% и попал в финал шоу.

На первом этапе финала артист спел "Весна" группы "Воплі Відоплясова". Во втором этапе вместе с Тиной Кароль исполнил композицию "Ніч яка місячна". По результатам финального тура он выбыл из проекта, заняв третье место.