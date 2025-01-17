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Известный актер-военный осудил украинцев, которые ничего не делают во время войны: "Будут времена Януковичей"

Пятница 17 января 2025 20:10
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Известный актер-военный осудил украинцев, которые ничего не делают во время войны: "Будут времена Януковичей" Алина Доротюк и Дмитрий Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)
Автор: Катерина Собкова

Актер Дмитрий Сова, который знаком многим телезрителям благодаря фильмам "Село на миллион" и "Сувенир из Одессы", сейчас является военнослужащим. Он жестко прошелся по украинцам, которые ничего не делают во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк.

Журналистка спросила его, как удержать страну, когда все больше людей хотят уехать из Украины.

"Мне такое количество людей написало, что им все равно под каким флагом жить. Они просто хотят мира. Они устали", - отметила Доротюк.

"Во-первых, нужно наказать всех, кто причастен к коррупционным скандалам, кто сбивает Нацгвардейцев... Большинство людей устало от того, что они ни...ера не делают. Это я честно говорю. У нас есть люди, которые просто плывут по течению. Такого не должно быть", - отметил актер-военный.

Далее он продолжил, что многим украинцам наконец нужно взять на себя отвественность.

Известный актер-военный осудил украинцев, которые ничего не делают во время войны: &quot;Будут времена Януковичей&quot;

Скриншот с видео

"Если вы хотите быть в этом государстве, просто будьте ответственны за свою жизнь. Подумайте, что вы хотите? Где быть - в какой стране?" - риторически спрашивает Сова.

В то же время актер спрогнозировал, что будет с украинцами, если придет россия.

"Если вы не понимаете, если вы ничего не делаете, тогда для чего вы тут. Я понимаю, никто не хочет умирать. Никто не заставляет людей умирать. Нужно сделать все для того, чтобы ты выжил. Когда придет россия, это будут российские законы, коррупция будет процветать, у тебя не будет жизни, у тебя не будет развития своего бизнеса", - отметил Дмитрий Сова.

"Это будет какая-то эпоха Януковичей в какой-то 20-й прогрессии, это будет другой мир. Я не могу смотреть на этих людей, а они придут. Которые убивали наших детей, насиловали женщин... Я смотрел, когда они подорвали Каховскую дамбу, сколько животных погибло, я за животных готов порвать. Это просто ужас", - подчеркнул он.

Кто такой Дмитрий Сова

Актеру 41 год, родился в городе Прилуки Черниговской области.

Закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Сразу после окончания университета стал актером театра "Свободная сцена" - экспериментальной студийной сцены под руководством Дмитрия Богомазова. С 2005 года стал сниматься в кино. Дебют актера - роль в сериале "Сестры по крови".

За свою карьеру сыграл в более чем 70 фильмах и сериалах.

Женат на актрисе Даше Легейде.

После начала полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ.

Известный актер-военный осудил украинцев, которые ничего не делают во время войны: &quot;Будут времена Януковичей&quot;

Легейда с Дмитрием Совой (фото: instagram.com/daryaleheida)

Ранее Дмитрий Сова признался, что чувствует, когда возвращается в Киев.

Также актер-военный Олег Иваница гневно высказался о коллегах-артистах, которые против мобилизации.

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