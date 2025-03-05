Звезда Голливуда неожиданно сменил гражданство

Известный американский актер Джесси Айзенберг, который прославился благодаря ролям в фильмах "Зомбиленд", "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана", официально стал гражданином Польши.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу Канцелярии президента Польши в X (ранее Twitter).

Джесси Айзенберг еще весной 2024 года начал процесс получения польского гражданства, подав соответствующие документы.

Актер имеет польские корни - его предки проживали в небольшом городке Польши, но во время Второй мировой войны были вынуждены эмигрировать в США.

Сам Айзенберг признается, что чувствует глубокую связь с этой страной, что и стало основной причиной его решения получить новое гражданство.

4 марта в Представительстве Польши при ООН в Нью-Йорке Джесси Айзенберг официально получил польское гражданство.

Официальная церемония состоялась при участии президента Польши Анджея Дуды, который лично передал Джесси Айзенбергу документы о гражданстве.

Aktor Jesse Eisenberg - twórca filmu oskarowego "Prawdziwy Ból" - otrzymał właśnie w Nowym Jorku obywatelstwo polskie z rąk @prezydentpl @AndrzejDuda. Aktor powiedział, że jest zaszczycony i że czuje głęboką więź z Polską - podkreślił, że jego rodzina ma dłuższe więzi z Polską... pic.twitter.com/cpzRdDnKZj - Radio RAMPA (@RadioRAMPA) 5 марта 2025 года

Событие произошло всего через несколько дней после того, как фильм "Настоящая боль", в котором Джесси выступил режиссером, принес Кирану Калкину награду "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

"Для меня это невероятная честь. Я очень надеюсь, что сегодняшний вечер, эта церемония и эта удивительная честь станут для меня первым шагом от имени моей семьи к восстановлению связи с этой прекрасной страной", - сказал Айзенберг в своей речи на церемонии.

Джесси Айзенберг вдохновлялся собственным жизненным опытом, когда работал над сценарием фильма "Настоящая быль".

В ленте он и Киран Калкин исполняют роли двух американских кузенов, которые отправляются в Польшу, чтобы почтить память своей бабушки, пережившей Холокост.

Идея картины возникла после смерти двоюродной бабушки Айзенберга в 2019 году - она сбежала из Польши в США еще в 1938-м. Съемки ленты в Польше стали для актера толчком к оформлению гражданства, которое могут получить потомки людей, рожденных в стране или тех, кто проживал там после 1920 года.

"Когда мы снимали этот фильм в Польше, и я ходил по улицам и начинал немного привыкать к стране, мне пришла в голову очевидная мысль: моя семья жила в этом месте гораздо дольше, чем мы в Нью-Йорке. И, конечно, история закончилась так трагично, но в дополнение к этой трагедии истории была и трагедия того, что моя семья больше не чувствовала никакой связи с Польшей. И это меня расстроило и убедило меня, что я действительно хочу попытаться восстановить связь, насколько это возможно", - рассказал актер.

"Я рад, что люди со всего мира, из-за океана помнят свое происхождение, что их предки происходят из Республики Польша и хотят быть связанными с нашим государством", - сказал Дуда.

В свою очередь Айзенберг выразил благодарность за возможность стать гражданином Польши.

Вас может заинтересовать