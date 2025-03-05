Зірка Голлівуду несподівано змінив громадянство

Відомий американський актор Джессі Айзенберг, який прославився завдяки ролям у фільмах "Зомбіленд", "Соціальна мережа" та "Ілюзія обману", офіційно став громадянином Польщі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Канцелярії президента Польщі в X (раніше Twitter).

Джессі Айзенберг ще навесні 2024 року розпочав процес отримання польського громадянства, подавши відповідні документи.

Актор має польське коріння - його предки проживали в невеликому містечку Польщі, але під час Другої світової війни були змушені емігрувати до США.

Сам Айзенберг зізнається, що відчуває глибокий зв’язок із цією країною, що й стало основною причиною його рішення отримати нове громадянство.

4 березня в Представництві Польщі при ООН у Нью-Йорку актор офіційно отримав польське громадянство.

Офіційна церемонія відбулася за участі президента Польщі Анджея Дуди, який особисто передав зірці документи про громадянство.

Aktor Jesse Eisenberg - twórca filmu oskarowego “Prawdziwy Ból” - otrzymał właśnie w Nowym Jorku obywatelstwo polskie z rąk @prezydentpl @AndrzejDuda . Aktor powiedział, że jest zaszczycony i że czuje głęboką więź z Polską - podkreślił, że jego rodzina ma dłuższe więzi z Polską… pic.twitter.com/cpzRdDnKZj — Radio RAMPA (@RadioRAMPA) March 5, 2025

Подія сталася лише через кілька днів після того, як фільм "Справжній біль", в якому Джессі виступив режисером, приніс Кірану Калкіну нагороду "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану.

"Для мене це неймовірна честь. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній вечір, ця церемонія і ця дивовижна честь стануть для мене першим кроком від імені моєї родини до відновлення зв'язку з цією прекрасною країною", - сказав Айзенберг у своїй промові на церемонії.

Айзенберг надихався власним життєвим досвідом, коли працював над сценарієм фільму "Справжня быль".

У стрічці він та Кіран Калкін виконують ролі двох американських кузенів, які вирушають до Польщі, щоб вшанувати пам’ять своєї бабусі, яка пережила Голокост.

Ідея картини виникла після смерті двоюрідної бабусі Айзенберга у 2019 році - вона втекла з Польщі до США ще у 1938-му. Зйомки стрічки в Польщі стали для актора поштовхом до оформлення громадянства, яке можуть отримати нащадки людей, народжених у країні або тих, хто проживав там після 1920 року.

"Коли ми знімали цей фільм у Польщі, і я ходив вулицями і починав трохи звикати до країни, мені спала на думку очевидна думка: моя сім'я жила в цьому місці набагато довше, ніж ми в Нью-Йорку. І, звісно, історія закінчилася так трагічно, але на додачу до цієї трагедії історії була й трагедія того, що моя сім'я більше не відчувала жодного зв'язку з Польщею. І це мене засмутило і переконало мене, що я дійсно хочу спробувати відновити зв'язок, наскільки це можливо", - розповів актор.

"Я радий, що люди з усього світу, з-за океану пам'ятають своє походження, що їхні предки походять з Республіки Польща і хочуть бути пов'язаними з нашою державою", - сказав Дуда.

Натомість актор висловив подяку за можливість стати громадянином Польщі.

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