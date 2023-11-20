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Непревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского бренда

Марго Робби засветилась в костюме украинского бренда (фото: instagram.com/margotrobbieofficial)
Автор: Юлия Любченко

Зарубежные звезды часто выбирают украинские бренды, поскольку они современные, модные, качественные, и, конечно, невероятно красивые и удобные.

О том, в костюме какого бренда вышла в свет Марго Робби, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram -страницы модных поклонников актрисы, а также на Instagram-профиль фильма "Барби".

Марго Робби засветилась в костюме украинского бренда

На днях Марго появилась на одном из официальных выходов в свет, непосредственно касающемся фильма "Барби" и его безумной популярности в мире.

Звезда выбрала очень нежный розовый костюм пижамного кроя, который выполненнен из вискозы. Также костюм интересно дополнен перламутровыми пуговицами и отлично сел на стройную фигуру знаменитости.

Свой милый лук в стиле барби Робби дополнила розовыми открытыми туфлями на низком каблуке и маленькой сумочкой того же оттенка.

Марго Робби в костюме от украинского бренда (фото: instagram.com/barbiethemovie)

Этот костюм пижамного стиля с перьями принадлежит производителям украинского бренда Sleeper, который специализируется на производстве домашней одежды и делает рутину женщин более приятной и изысканной.

Кстати, пижамка от этого же украинского бренда была замечена в кадре фильма  в одной из сцен с участием Иссы Рэй, исполнившей роль Барби-президента.

Образ Марго уже успели разобрать ее поклонницы, следящие за звездой и имеющие страницы в социальной сети Instagram, где и разбирают луки актрисы и ее саму. Это помогает им стать ближе к жизни знаменитости, а другим ценителям таланта Робби - узнать о ней больше информации.

Стоит сказать, что популярность Барби до сих пор не утихает, ведь розовый цвет сопровождает нас повсюду и позволяет каждой женщине и молодой девушке приблизиться к этому сказочному миру.

Свой образ актриса выбрала очень кстати, а вот самим дизайнерам украинского бренда это очень приятно. 

Марго Робби в костюме украинского бренда (фото: instagram.com/barbiethemovie)

Образ Марго Робби (фото: instagram.com/mrobbiestyle)

Ранее мы рассказывали о том, что искусственный интеллект показал, как может выглядеть звезда кассового фильма "Барби".

Также читайте наш материал о том, что Марго Робби и Райан Гослинг сыграют вместе в продолжении культового фильма.

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