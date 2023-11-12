Искусственный интеллект показал, как может выглядеть звезда кассового фильма "Барби" Марго Робби

Искусственный интеллект - это современный и действительно идеальный инструмент для креативных людей. Ведь его приложения могут сделать то, что невозможно сотворить человеческим разумом. И он довольно часто он создает интересные образы звездам.

О том, как искусственный интеллект видит звезду фильма "Барби" Марго Робби, рассказывает и показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу поклонников актрисы.

Как Марго Робби может выглядеть с помощью искусственного интеллекта

Поклонники актрисы решили сделать фото с помощью искусственного интеллекта и показать, какой вид может иметь Робби в жизни и в кино.

Конечно, все приложения искусственного интеллекта делают почти одинаковые кадры, они просто меняют облик звезд и делают их более кукольными. Стоит сказать, что он придал образам Марго в основном детские черты.

Понятно, что в реальности невозможно встретить людей с такой идеальной внешностью, потому что это стандарты красоты диснеевских принцесс. Однако именно эти фото дают женщинам лишний повод комплексовать по поводу красоты и соответствия стандартам.

Искусственный интеллект показал, как может выглядеть Марго Робби (фото: instagram.com/margotteliserobbie)

Но следует понимать, что это только тренд. А они актуальны только определенный промежуток времени. В то время, когда естественность и ухоженность - это основа женской красоты и уверенности в себе.

Так, фото главной актрисы самого популярного фильма "Барби" никак не повлияют на ее реальную красоту, которую можно увидеть в сериалах, фильмах и на личной странице актрисы в Instagram.

Поскольку Робби стала прототипом куклы "Барби", то все образы, которые сделали поклонники, похожи на ее персонажа в фильме. Однако за основу взяты фотографии из реальной жизни актрисы.

Некоторые из них личные, некоторые со светских мероприятий, где Марго была в изысканных образах и красивых нарядах.

Искусственный интеллект и делает игрушечные образы, но когда эти фото со звездой кукольной истории, то возникает еще больше заинтересованности, чем же в фильме ее внешность отличается от фото, что спрограммировал ИИ.

Искусственный интеллект показал, как может выглядеть Марго Робби (фото: instagram.com/margotteliserobbie)