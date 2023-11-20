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Неперевершена Марго Роббі показала, як носити костюм від українського бренду

Марго Роббі засвітилась у костюмі українського бренду (фото: instagram.com/margotrobbieofficial)
Автор: Юлія Любченко

Закордонні зірки досить часто обирають українські бренди, оскільки вони сучасні, модні, якісні, та, звісно, неймовірно красиві і зручні.

Про те, у костюмі якого бренду вийшла в світ Марго Роббі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінки модних прихильників акторки, а також на Instagram-профіль фільму"Барбі".

Марго Роббі засвітилась у костюмі від українського бренду 

Днями Марго з’явилась на одному з офіційних виходів у світ, який безпосередньо стосується фільму "Барбі" та його шаленої популярності у світі.

Зірка обрала дуже ніжний рожевий костюм піжамного крою, що виконаний з віскози. Також костюм цікаво доповнений перламутровими ґудзиками і чудово сів на струнку фігуру знаменитості.

Свій милий лук в стилі барбі Роббі доповнила рожевими відкритими туфлями на низьких підборах та маленькою сумочкою того ж відтінку.

Марго Роббі у костюмі від українського бренду (фото: instagram.com/barbiethemovie)

Цей костюм піжамного стилю з пір’ям належить виробникам українського бренду Sleeper, який спеціалізується на виробництві зокрема домашнього одягу та роблять рутину жінок більш приємною та вишуканою. 

До речі, піжамка від цього ж українського бренду була помічена у кадрі фільму  в одній зі сцен за участю Ісси Рей, яка виконала роль Барбі-президента.

Образ Марго вже встигли розібрати її прихильниці, що стежать за зіркою і мають сторінки в соціальній мережі Instagram, де й розбирають луки акторки та її саму. Це допомагає їм стати ближче до життя знаменитості, а іншим поціновувачам таланту Роббі - дізнатися про неї більше інформації.

Варто сказати, що популярність "Барбі" й досі не вщухає, адже рожевий колір супроводжує нас всюди й дозволяє кожній жінці та молодій дівчині наблизитися до цього казкового світу.

Отже свій образ акторка обрала дуже влучно та доречно, а дизайнерам українському бренду це дуже приємно. 

Марго Роббі у костюмі від українського бренду (фото: instagram.com/barbiethemovie)

Образ Марго Роббі (фото: instagram.com/mrobbiestyle)

Раніше ми розповідали про те, що штучний інтелект показав, як може виглядати зірка найкасовішого фільму "Барбі".

Також читайте наш матеріал про те, що Марго Роббі і Раян Гослінг зіграють разом у продовженні культового фільму.

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