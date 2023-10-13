Марго Робби и Райан Гослинг сыграют вместе в продолжении культового фильма. И речь не о "Барби"

Главные актеры самого кассового фильма "Барби" Марго Робби и Райан Гослинг после безумного успеха снова сойдутся на съемочной площадке. Правда, это будет не продолжение красивейшей истории мира кукол.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на съемках какого фильма встретятся Кен и Барби, роли которых исполнили Райан Гослинг и Марго Робби.

Марго Робби и Райан Гослинг станут героями фильма "11 друзей Оушена"

Объединенная звездная сила Марго Робби и Райана Гослинга помогла "Барби" собрать 1,4 миллиарда долларов США от продаж билетов во всем мире, что является самой высокой прибылью для дистрибьютора Warner Bros. Таким маркетинговым ходом студия надеется повторить этот успех с предстоящим привеклом ”11 друзей Оушена”.

Фото из фильма "Барби" (фото: Кинориум)

Сюжет нового фильма "11 друзей Оушена"

На данный момент о сюжете известно немного, кроме того, что режиссер Джей Роуч будет руководить процессом. А также есть сведения о том, что действия новой киноленты развернутся в Европе 1960-х годов.

Фильм станет историческим и расскажет об ограблении во главе с Дэнни Оушеном в 60-х годах XX века. Кроме Джоси Макнамары, исполнительными продюсерами фильма станут муж Марго Робби Томас Акерли, Оливия Мильх и другие.

Макнамара был соучредителем LuckyChap вместе с Робби, Томом Акерли и Софией Кэрр. Компания сначала выпустила "Барби", который стал сверхпопулярным.

Затем в кинотеатрах стартовал фестивальный хит Эмеральд Феннелл "Saltburn". Сейчас LuckyChap и вся команда плодотворно работают над созданием новой истории фильма "11 друзей Оушена" и ожидают от него безумный успех.

Джоси Макнамара сказал, он очень надеется, что это начало многих совместных работ между такой гармоничной и интересной творческой парой Робби и Гослинга.

"Они прекрасны вместе. Чем больше проектов, даже вне этого, мы сможем предложить им сделать, тем будет лучше", - сказал продюсер фильма 11 друзей Оушена.