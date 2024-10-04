Эминем впервые станет дедушкой: фаны увидели рэпера со слезами на глазах (видео)

51-летний рэпер Маршалл Метерс, более известный как Эминем, сообщил радостную новость - скоро он станет дедушкой. В своем новом клипе на песню "Temporary" исполнитель поделился множеством личных моментов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал знаменитости.

Настоящим сюрпризом для поклонников культового рэпера стал его новый клип на песню "Temporary", записанную в дуэте из Скайлар Грей. Трек посвящен его дочери Хейли, а сам ролик составлен из семейных архивных видео и свежих кадров, снятых во время ее недавней свадьбы.

"Дорогая, будь сильной, я знаю, что я был твоей опорой. И я все еще остаюсь ею, прощаться всегда нелегко, почему ты плачешь? Просто остановись. Хейли, детка, вытри слезы, это не навсегда", - говорится в тексте песни.

Скриншот

Плакала не только Хейли, но и сам Эминем. Увидев свою дочь в свадебном платье, рэппер не смог сдержать слез.

Поклонники также стали свидетелями его реакции на новость о том, что он скоро станет дедушкой. Наследница подарила отцу футболку с надписью "Дедушка" на спине, а затем вручила снимок УЗИ, на котором был изображен будущий ребенок. 51-летний артист был явно поражен этим моментом.

Скриншот

"Видеть плачущего Эминема - это самое "человечное" зрелище на моей памяти", "Проплакала все видео так, будто это моя семья", "Самый жесткий рэпер в мире плачет. Я плачу вместе с ним", " Это слишком прекрасно! Поздравляю с грядущим статусом дедушки", - написали они в комментариях под видео.

Напомним, в мае 2024 года Хейли Джейд Скотт сыграла свадьбу со своим любимым Эваном МакКлинтоком. Девушка встречалась с парнем с 2016 года, они познакомились во время учебы в колледже.

Дочь рэпера изучала психологию, а ее бойфренд - экономику. Весной в прошлом году Хейли сделали предложение. Она выкладывала фото из помолвки.

Дочь Эминема с мужем (фото: instagram.com/hailiejade)