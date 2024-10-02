Жена экс-"холостяка" Чмерковского умилила кадрами с 2-месячным сыном Миланом
Жена хореографа и героя первого сезона украинского "Холостяка" Максима Чмерковского, танцовщица Пета Маргатройд, порадовала фолловеров кадрами с 2-месячным сыном Миланом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы судьи "Танців із зірками".
Танцовщица покорила поклонников новыми снимками, где она проводит время с малышом, наслаждаясь просмотром фильма.
Пета играла с мальчиком, нежно гладила его и общалась.
Маленький Милан, одетый в полосатое боди, спокойно лежал рядом с мамой, внимательно следя за каждым ее движением.
"Малыши и Netflix", - лаконично подписала видео многодетная мамочка.
Скриншот
Напомним, Макс Чмерковский с 2012 года в отношениях с танцовщицей Пэтой Маргатройд. 4 января 2017 года у пары родился сын Шей Александер. После рождения первенца они сыграли свадьбу.
Впоследствии у них родился второй сын Рио, которому сейчас один год. Через четыре месяца после этого супруги сообщили, что снова ждут ребенка. Теперь они воспитывают еще одного мальчика.
Макс Чмерковский с женой и детьми (фото: instagram.com/petamurgatroyd)
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