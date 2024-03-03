ua en ru
Вс, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда "Довбуша" ответил, как воспринял то, что его признали самым сексуальным артистом

Воскресенье 03 марта 2024 15:30
UA EN RU
Звезда "Довбуша" ответил, как воспринял то, что его признали самым сексуальным артистом Алексей Игнатовский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатовский отреагировал на то, что стал победителем премии Золотой лифон 2024, которую выбирают онлайн-голосованием из самых привлекательных культурных деятелей Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актера для ТСН.

Как Алексей Гнатовский воспринял титул самого сексуального артиста

Так, актер признался, что ему понравилась компания, среди которых выбирали победителя премии.

"Я посмотрел - классная компания: мне нравится Жадан, Леньо, Полежака, Чех. Классные ребята. Это приносит людям радость. У нас столько срачей вокруг, столько хейта", - отметил артист.

Также он добавил, что это жена ему рассказала о том, что он был признан самым сексуальным украинским художником. Супруги вместе уже 13 лет.

"У меня очень умная жена. Вот видишь, что для меня сексуально - ум. Ну она офигенно красивая. Но первое, что я скажу - она умная", - сказал Алексей.

Напомним, в прошлом году премию Золотой лифон переименовали в Кевларовый лифон, ведь вручали ее только тем деятелям культуры, кто ушел на войну. Ее получил поэт Артем Полежака.

В этом году организаторы конкурса оставили Кевларовый лифон для спецотличия.

Раньше мы называли 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста.

Также мы называли всех победителей музыкальной премии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса Актеры
NEWS
Россияне сбросили авиабомбу на центр Курахово, много раненых
Россияне сбросили авиабомбу на центр Курахово, много раненых