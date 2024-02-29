ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)

Четверг 29 февраля 2024 17:20
UA EN RU
В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото) Алексея Гнатковского признали самым сексуальным актером Украины (фото: instagram.com.oleksiygnatkovskiy)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине избрали самого сексуального артиста, которым стал актер Алексей Гнатковский. Победителя премии "Золотой лифон" избрали из онлайн-голосований.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу премии.

Что известно об актере

38-летнего актера фильма "Довбуш" признали самым сексуальным артистом Украины.

Алексей Гнатковский родился в Ивано-Франковске, в 2014 году стал заслуженным артистом Украины и сейчас работает в Ивано-Франковском академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)

Алексей Гнатковский (фото: facebook.com/zolotyylifon)

Гнатковский стал известен после фильма Олеся Санина "Довбуш". Он сыграл Ивана, брата легендарного опришка Олексы Довбуша.

Фильм начали готовить к съемкам еще в далеком 2017 году, а на экраны он вышел летом 2023 года.

"От него веет силой, сталью и хочется слушать и смотреть в глаза. Глаза - отдельный мир, безграничны до безумия. Голос - бархатный... Большой талант импровизации, изобретательность, острый ум. И чувство юмора - потому что без этого секс-символом не станешь", - написали организатора премии "Золотой лифон".

В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)Алексей Гнатковский (фото: facebook.com/zolotyylifon)

Также они шутливо добавили, что роль Ивана Довбуша придумали только для того, "чтобы мы узнали, какой фантастический этот Алексей Гнатковский".

Организаторы премии говорят, что в этом сезоне долго думали, актуален ли вообще "Золотой лифон". Но после просмотра фильма "Довбуш" заявили, "зачем вообще "Золотой лифон", если его до сих пор не получил Алексей Гнатковский".

Премию вручают уже пятый раз.

Известно, что победителями конкурса уже были писатели Сергей Жадан, Юрий Издрык и Артем Полежака. В этом году впервые главным украинским секс-символом стал актер.

В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)Алексея Гнатковского признали самым сексуальным артистом Украины (фото: facebook.com/zolotyylifon)

Ранее мы сообщали, что украинки получили премию мира за разработку приложений для помощи переселенцам.

Также мы писали о самом сексуальном мужчине мира по версии журнала People.

Читайте РБК-Украина в Google News
художники Актеры
NEWS
ОБСЕ активировала "Московский механизм" для расследования о гражданских заложниках в РФ
ОБСЕ активировала "Московский механизм" для расследования о гражданских заложниках в РФ