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Зірка "Довбуша" відповів, як сприйняв те, що його визнали найсексуальнішим артистом

Неділя 03 березня 2024 15:30
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Зірка "Довбуша" відповів, як сприйняв те, що його визнали найсексуальнішим артистом Олексій Гнатовський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка фільму "Довбуш" Олексій Гнатовський відреагував на те, що став переможцем премії Золотий ліфон 2024, яку обирають онлайн-голосуванням з найпривабливіших культурних діячів України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю актора для ТСН.

Як Олексій Гнатовський сприйняв титул найсексуальнішого артиста

Так, актор зізнався, що йому сподобалася компанія, серед яких обирали переможця премії.

"Я подивився - класна компанія: мені подобається Жадан, Леньо, Полежака, Чех. Класні хлопці. Це приносить людям радість. У нас стільки срачів навколо, стільки хейту", - зазначив артист.

Також він додав, що це дружина йому розповіла про те, що його було визнано найсексуальнішим українським митцем. Подружжя разом вже 13 років.

"В мене дуже розумна дружина. От бачиш, що для мене сексуально - розум. Ну вона офігенно красива. Але перше, що я скажу - вона розумна", - сказав Олексій.

Нагадаємо, vинулого року премію Золотий ліфон перейменували на Кевларовий ліфон, адже вручали її лише тим діячам культури, хто пішов на війну. Її отримав поет Артем Полежака.

Цьогоріч організатори конкурсу залишили Кевларовий ліфон для спецвідзнаки.

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