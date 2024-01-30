Экс-невеста Кличко поделилась редкими подробностями жизни их 9-летней дочери
Американская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко Хейден Пенетьер поделилась некоторыми подробностями об их 9-летней дочери Кайе, которую боксер и она очень оберегают от внимания публики.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости изданию E! News.
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Так, актриса поделилась, что в школу их с боксером дочке приходится добираться не автобусом и не автомобилем, а лодкой.
Девочка спорит с отцом, ведь не может ездить как другие дети.
"Это не просто какая-то там лодка, это большая лодка, прекрасная лодка! И не просто какой-то так капитан, а самый крутой капитан!", - процитировала Кличко знаменитость.
Однако для Кайи нашли компромисс: ей разрешили приглашать на ночевку друзей, чтобы утром она плыла не одна.
Также Панеттьери рассказала, что девочка в будущем не планирует идти по стопам звездной мамы и выбирать творческую профессию.
"Меня постоянно спрашивают: "Хочет ли она стать певицей или актрисой, что скажешь?" Я смотрю на нее, это не ее. Она не по выступлениям. Она очень увлекается лошадьми", - поделилась знаменитость.
"Она очень как я. Но еще она сдержанная. Она очень независимая, ей поступать по своим интересам, нравится быть нормальной", - добавила артистка.
Напомним, Панеттьери и Кличко были вместе с 2009 года.
В 2011-м пара разошлась из-за напряженных графиков, но через два года знаменитости дали отношениям второй шанс и объявили о помолвке.
За пять лет отношений Владимир так и не женился на актрисе, которая в 2014 году родила ему дочь Кайю-Евдокию.
Владимир Кличко с дочкой (фото: instagram.com/klitschko/)
Летом 2022 года из-за тяжелой депрессии и проблем с алкоголем актриса передала бывшему боксеру полную опеку над дочерью.
Она назвала это "худшим моментом, который ей когда-либо приходилось переживать".
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